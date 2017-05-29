'Torbacı'lar dronedan kaçamadı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 50 gram eroin, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 50 gram eroin, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şok baskınlarını sürdürüyor. Narkotik ekipleri son olarak Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM) ve Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, drone destekli Çilek Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulamada şüpheli her araç ve şahıs durdurularak, arandı. Ekipler ayrıca şahısların GBT sorgularını da yaptı. Mahallede geniş çaplı gerçekleştirilen uygulamada 14 adet satışa hazır 50 gram eroin, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir araçta kovalamaca sonucu yakalanarak, sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Koray Ünlü /İHA)