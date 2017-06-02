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Torbacı 'ana kraliçe' tutuklandı
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Torbacı 'ana kraliçe' tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında kendine 'ana kraliçeyim ben öyle yazın' diyen kadının da bulunduğu 11'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında kendine "ana kraliçeyim ben öyle yazın" diyen kadının da bulunduğu 11'i tutuklandı.
Polis ekipleri, 30 Mayıs'ta merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Belediye Evleri, Levent, Kazım Karabekir, Pınar, Gürselpaşa ve Dumlupınar mahallerinde 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş 3'ü kadın 15 kişiyi gözaltına almıştı.
Özel harekat ekiplerinin de destek verip kapıları kırarak girdiği evlerde yapılan aramada 13,7 kilogram esrar, bin 104 uyuşturucu hap ve 62,25 gram kokain ele geçirilmiş, 15 şüpheli yakalanmıştı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan aralarında basın mensuplarını görünce kendisine "Ben ana kraliçeyim öyle yazın" diyen Meltem A. ile birlikte 11 kişi tutuklandı. 4 kişi ise serbest kaldı.
(Fatih Keçe / İHA)

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