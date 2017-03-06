'Topun elime çarptığını hakeme söyledim'

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısındaki tartışmalı galibiyet golünü atan Mehmet Topal, pozisyon sonrası topun eline çarptığını hakeme söylediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısındaki tartışmalı galibiyet golünü atan Mehmet Topal, pozisyon sonrası topun eline çarptığını hakeme söylediğini açıkladı.

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'a açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, "Golden sonra hakeme baktım kararıyla ilgili. Golü verdiğine göre kapalı olduğunu düşündüğünü sandım. Santraya giderken bana sordu. 'Elim kapalıydı ama çarptı hocam' dedim. Hakeme topun çarptığını söyledim, daha ne yapabilirdim ki?" dedi.



"ÇOK İNCİNDİM"

Pozisyonu sabaha kadar en az 100 kez izlediğini kaydeden milli oyuncu, "Sabah 09.00'da uyudum. 11.00'e kadar 2 saat uyuyabildim. Çocuğumun doktor randevusu vardı sabah, öğleden sonraya ertelemek zorunda kaldım. Yapılan eleştirilere çok incindim, canım acıdı" diye konuştu.

Son dakikalarda çok yorulduğunu anlatan Mehmet Topal, "Köşe vuruşundan gelen topu görmedim bile. Ellerim açıktı top çarptı. Bilerek elime almadım" diye de ekledi.

