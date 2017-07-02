Topuk Yaylası'nda 24 saat bakım

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda 24 saat tesis bakımı yapılıyor. Antrenmanların öncesinde ve sonrasında tesis çalışanları, sahaların bakımlarını titizlikle yapıyor.

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda 24 saat tesis bakımı yapılıyor. Antrenmanların öncesinde ve sonrasında tesis çalışanları, sahaların bakımlarını titizlikle yapıyor.

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda tesis çalışanları, takımın rahatı için titizlikle çalışıyor. Tesislerde bulunan antrenman sahalarının bakımı için, her idman öncesi ve sonrasında saha bakımlarını yapan çalışanlar, çimleri düzeltip, sahaların sulamasını yapıyor. Futbolcuların kaldıkları odalarda her türlü ihtiyaçlarına cevap verilirken, masaj, fizyoterapi ve sağlık odaları da en ince ayrıntısına kadar ayarlanmış durumda.

(Bozhan Memiş - Ali Yıldız / İHA)