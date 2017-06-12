Toptancı halinde korkutan yangın

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki bir zirai ilaç dükkanında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Yangında, 2 iş yeri hasar gördü.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki bir zirai ilaç dükkanında sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Yangında, 2 iş yeri hasar gördü.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki Mustafa Akgül'e ait 497 numaralı zirai ilaç dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gittikçe büyüyen yangın, hemen yan tarafta bulunan arıcı dükkanına da sıçradı. Her iki dükkanın da kapılarını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada haber verilmesi üzerine zirai ilaç dükkanına gelen iş yeri sahibi Mustafa Akgül, içeride yanmakta olan yük taşıyıcı araba ile bazı zirai ilaçlarını kendi çabasıyla dışarı çıkardı. Her iki dükkanda da zarara neden olan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan 1 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Suat Metin /İHA)