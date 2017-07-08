Topraklarının terörden temizlenmesi için gösteri yaptılar
Kuzey Suriyeliler, terör örgütleri PKK ve PYD'nin işgal ettiği topraklardan çıkartmasını isteyen gösteriler yaptı.
Kuzey Suriyeliler, terör örgütleri PKK ve PYD'nin işgal ettiği topraklardan çıkartmasını isteyen gösteriler yaptı. Dün, Suriye'nin kuzeyinde kurtarılmış bölgelerdeki Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu'ndan, Türkiye'nin desteğiyle, PKK ve PYD gibi terör örgütlerinin, işgal ettikleri ve halkı göçe ettirdikleri topraklardan çıkartmalarını isteyen çok sayıda gösteri yaptı. EL Bab'da topraklarından çıkartılan göstericilerin isteğine cevaben bir konuşma yapan Özgür Suriye Ordusundan bir komutan PKK'lı teröristleri işgal ettiği her bir karış topraktan çıkartmak için çalışacaklarını söyledi. Kuzey Suriye'de Azez, El bab, Cerablus, Mare Bizae'de Suriyelilerin yaptığı gösterilerde Kürtlerin Arapların bir parçası olduğu vurgulanarak ayrılıkçı Kürt milislerin işgal ettikleri topraklardan çıkartılması istendi. (Abu Mucahit El Halebi/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.