Toprak kayması yol kapattı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Çamlıhemşin-Zilkale yolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Çamlıhemşin-Zilkale yolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Çamlıhemşin-Zilkale yolunun 4. kilometresi Ortan Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı köylere ve yaylalara bağlanan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle yol yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yol ulaşıma açılarak, trafik tek şeritten verildi.

İlçe Kaymakamı Okan Deştaş da olay yerine gelerek çalışmaları incelerken, heyelanda can kaybı yaşanmadı.

(Kubilay Ateş / İHA)