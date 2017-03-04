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Toprak altında kalan Suriyeli işçi kuratıldı
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Toprak altında kalan Suriyeli işçi kuratıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yaptığı esnada üzerine toprak düşen Suriyeli işçi Baysal Mustafa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yaptığı esnada üzerine toprak düşen Suriyeli işçi Baysal Mustafa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12:30 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki Serinpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatın alt yapı çalışmalarında boruların döşendiği çukurda çalışma yapıldığı anda toprak birikintisi kaydı. O esnada çukurda çalışan Suriyeli işçi Baysal Mustafa, dizlerine kadar toprağa gömüldü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibi, Mustafa'yı yaklaşık bir saatlik süren çalışmalar sonucu kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baysal Mustafa, ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ACI İÇİNDE BAĞIRDI
İnşaatın alt yapı çalışması esnasında toprak kayması sonrası dizlerine kadar toprağa gömülen Suriyeli Baysal Mustafa, itfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışması esnasında acı içinde bağırdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş verdiği ve dizlerine kadar toprağa gömülen işçiyi kurtarma esnasında Mustafa'nın iş arkadaşları kurtarma çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye erlerinin dikkatli çalışmaları sonucunda Baysal Mustafa toprağın altından çıkarılırken, kurtarma çalışmaları esnasında Baysal Mustafa'yı arama kurtarma ekibi teselli etti.
(Selim Bayraktar/İHA)

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