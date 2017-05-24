Toplumu cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgilendirmek amacıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Türkiye'nin son 200 yılının belki de en önemli hadiselerinden biri 16 Nisan'da gerçekleşti. Bu değişikliğe hazırlık yapılması ve toplumun değişikliğe hazır olması gerekiyor' dedi.

Toplumu cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgilendirmek amacıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'nin son 200 yılının belki de en önemli hadiselerinden biri 16 Nisan'da gerçekleşti. Bu değişikliğe hazırlık yapılması ve toplumun değişikliğe hazır olması gerekiyor" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte Türkiye'de 94 yıldan beri devam eden parlamenter sistemin değiştiğini ve bunun yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geldiğini belirtti. Yaklaşık 150 kanunda değişikliğin olacağını ve anayasa değişikliğinin mevzuatı önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyen Malkoç, "Türkiye son 200 yılının en önemli hadiselerinden birini 16 Nisan'da gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Toplumun 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinin yeterince farkında olmadığını, Türkiye'nin son 200 yılının belki de en önemli hadiselerinden birinin 16 Nisan'da gerçekleştirdiğini söyleyerek, bu değişikliğe hazırlık yapılması ve toplumun değişikliğe hazır olması gerektiğinin altını çizen Malkoç, "Cumhurbaşkanlığı sisteminden milletimizin beklentisi; hak ve hürriyetlerin esas olduğu, demokratik ve hukuka bağlı bir idare anlayışının hakim olması, insan haklarına dayanan hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaşına karşı sorumlu, demokratik, şeffaf ve hesap verebilen bir idare anlayışının yerleşmesidir" dedi.

Malkoç, ombudsmanlık kurumunun bir denetim kurumu olduğunu ve bu kapsamda Kamu Denetçiliği Kurumu olarak 25 Mayıs Perşembe günü Ankara'da otelde 3 oturumdan oluşan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetim Çalıştayı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Çalıştayın birinci oturumu "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyasi Denetim" konulu olacak. Oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yapacak. Oturumda Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Mustafa Şentop, Erkan Akçay ve Hikmet Sami Türk söz alacaklar.

İkinci oturumun konusu ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yargının ve İdarenin İdareyi Denetlemesi" olacak. Bu oturumun açılışını Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yapacak. Oturumu DDK Başkanı Yunus Arıncı yönetirken, konuşmacı olarak Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin Baysa, MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar yer alacak.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ombudsmanlık Denetimi" konusunun işleneceği üçüncü oturumun açılışını da Adalet Bakan Bekir Bozdağ yapacak. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'ın başkanlığını yapacağı oturumun konuşmacıları AYM Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Kamu Denetçisi Yahya Akman ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu olacak.

(Yağmur Yıldız/İHA)