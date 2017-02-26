Toplumların frekans ayarları ile oynuyorlar

Özellikle 1978 Washington mutabakatı ile neo liberal politikaların güdümlü olduğu paranın öne çıkarıldığı bir dönem karşımıza çıkıyor. Aslın da baktığımız zaman bu sistem Yahudi ve Hristiyan kültüründen beslenen Tanrı İmparatorluğu karşımıza çıkıyor.. Bunu bakın Ramazan Kağan Kurtoğlu nasıl izah ediyor.” Yeni Dünya Düzeni dedikleri bu sistem geçmişe gidersek sistematik olarak bir proje olduğu nettir. 711 - 1492 yılları arasında bugün kü Portekiz İspanya toprakların da yaşayan Endülüs İslam Devleti döneminde Yahudilerin Peygamber statüsünde gördükleri İbn-i Meymun vardır ki tüm esinlenme ve yapılan politika bu sistem üzerinden başlıyor Tevrat tefsirine dayanan Meymun ilkeleri, mesihi projedir. “ Mehdi projesidir. O günkü şartlarda tevratı baz alıp ki iki tane Tevrat vardır Kudüs tevratı ve Babil tevratı. 2003 de Irak Abd tarafından işgal edildiğinde Irak'ta bulunan Kutsal emanetleri topladılar. Ebu Garip te olan ne varsa toplandı Arizonaya götürüldü. Hz. İsa'nın kutsal emanetlerinden tutun da Babil Kralı Nebukadnezar'ın MÖ 586 yılında yaptırdığı Altın başlı heykele kadar. Bu heykel bir nevi Avrupa'ya da ilham olmuştur. Belçika Avrupa Birliği binasının inşasında tatbik ederken Babil Kulesinden ilham almışlardır. Bu operasyon Tek dinli, Tek dilli, Tek para birimli, Tek Askerli, Tek polisli bir düzene koyma projesidir.

Bu operasyonun temelinde aslında şu var ilahi bir din değil tam anlamıyla yozlaştırılmış bir din oturtma operasyonu vardır. Tüm dinlerin toplumların frekans ayarları ile oynanacak ve inanç sistemleri çökertilecek. Ve bunun içinde İslam dünyası ile hedef alarak islam dinini

Hz Muhammed'siz hale getirmek istiyorlar. İslam dinini dünya da kötü olarak lanse ettirip görev verdikleri katil örgütler ile yakıp yıktırıyorlar. Örnek İŞID denen katiller örgütü. Ne yapıyorlar?

ne kadar kutsal emanet varsa yakıp yıkıyorlar ve diğer anlamda da Bu örgütlerin görevi Türkiye'nin Güneyinde temizlik yapmak, işine gelenlere dokunmayıp, Büyük İsrail'e saha temizliği yapmaktır. Kudüs'teki Kubbetus Sahra ve Mescidi Aksa iki islam mabedini bu tür örgütlere yıktıracaklardır.

Yani kendileri kuruyor kendileri yıkıyorlar, YAP BOZ OYUNU ile toplumun frekans ayarlarını bozuyorlar. Her anlamda bilimi manıpule ediyorlar.İnanç sistemlerin içlerini boşaltıyorlar.

Sahte ve amaçsız tarikat inançları ile insanların beyinlerini yıkıyorlar. Adeta zihin göçü oluyor. Bugün baktığınız da dikkat ederseniz, geçmiş ile bağlantı kurduğunuzda birçok dini ritüel diye çakma sistem ve inançlar monte edilmiş… Şimdi bakıyorsunuz yok şu tekniği yok bu tekniği diye yoga dersleri altında insanların inanç sistemleri hasar gördürülüyor. ….

Hiç kimse akılsız değildir. Akıl hastaları olanlar hariç, insanlar aklını kullanmalı diyorum. Yeryüzünün ve kainatın mükemmel kitabı Kur'an –ı Kerim Allah tarafından bizlere bahşedilmiş Peygamber efendimiz SAV ile doğru yolu bulmamız istenmiş bir din ile yani İslam ile buluşmuş bir sistem vardır. Bu mükemmel sistemi anlamamız ve Allah'ın hikmetine nail olmamız lazımdır diyorum..