Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Erkan Macit

Toplumların frekans ayarları ile oynuyorlar

Özellikle 1978 Washington mutabakatı ile neo liberal politikaların güdümlü olduğu paranın öne çıkarıldığı bir dönem karşımıza çıkıyor. Aslın da baktığımız zaman bu sistem Yahudi ve Hristiyan kültüründen beslenen Tanrı İmparatorluğu karşımıza çıkıyor.. Bunu bakın Ramazan Kağan Kurtoğlu nasıl izah ediyor.” Yeni Dünya Düzeni dedikleri bu sistem geçmişe gidersek sistematik olarak bir proje olduğu nettir. 711 - 1492 yılları arasında bugün kü Portekiz İspanya toprakların da yaşayan Endülüs İslam Devleti döneminde Yahudilerin Peygamber statüsünde gördükleri İbn-i Meymun vardır ki tüm esinlenme ve yapılan politika bu sistem üzerinden başlıyor Tevrat tefsirine dayanan Meymun ilkeleri, mesihi projedir. “ Mehdi projesidir. O günkü şartlarda tevratı baz alıp ki iki tane Tevrat vardır Kudüs tevratı ve Babil tevratı. 2003 de Irak Abd tarafından işgal edildiğinde Irak'ta bulunan Kutsal emanetleri topladılar. Ebu Garip te olan ne varsa toplandı Arizonaya götürüldü. Hz. İsa'nın kutsal emanetlerinden tutun da Babil Kralı Nebukadnezar'ın MÖ 586 yılında yaptırdığı Altın başlı heykele kadar. Bu heykel bir nevi Avrupa'ya da ilham olmuştur. Belçika Avrupa Birliği binasının inşasında tatbik ederken Babil Kulesinden ilham almışlardır. Bu operasyon Tek dinli, Tek dilli, Tek para birimli, Tek Askerli, Tek polisli bir düzene koyma projesidir.

Bu operasyonun temelinde aslında şu var ilahi bir din değil tam anlamıyla yozlaştırılmış bir din oturtma operasyonu vardır. Tüm dinlerin toplumların frekans ayarları ile oynanacak ve inanç sistemleri çökertilecek. Ve bunun içinde İslam dünyası ile hedef alarak islam dinini
Hz Muhammed'siz hale getirmek istiyorlar. İslam dinini dünya da kötü olarak lanse ettirip görev verdikleri katil örgütler ile yakıp yıktırıyorlar. Örnek İŞID denen katiller örgütü. Ne yapıyorlar?
ne kadar kutsal emanet varsa yakıp yıkıyorlar ve diğer anlamda da Bu örgütlerin görevi Türkiye'nin Güneyinde temizlik yapmak, işine gelenlere dokunmayıp, Büyük İsrail'e saha temizliği yapmaktır. Kudüs'teki Kubbetus Sahra ve Mescidi Aksa iki islam mabedini bu tür örgütlere yıktıracaklardır.
Yani kendileri kuruyor kendileri yıkıyorlar, YAP BOZ OYUNU ile toplumun frekans ayarlarını bozuyorlar. Her anlamda bilimi manıpule ediyorlar.İnanç sistemlerin içlerini boşaltıyorlar.

Sahte ve amaçsız tarikat inançları ile insanların beyinlerini yıkıyorlar. Adeta zihin göçü oluyor. Bugün baktığınız da dikkat ederseniz, geçmiş ile bağlantı kurduğunuzda birçok dini ritüel diye çakma sistem ve inançlar monte edilmiş… Şimdi bakıyorsunuz yok şu tekniği yok bu tekniği diye yoga dersleri altında insanların inanç sistemleri hasar gördürülüyor. ….

Hiç kimse akılsız değildir. Akıl hastaları olanlar hariç, insanlar aklını kullanmalı diyorum. Yeryüzünün ve kainatın mükemmel kitabı Kur'an –ı Kerim Allah tarafından bizlere bahşedilmiş Peygamber efendimiz SAV ile doğru yolu bulmamız istenmiş bir din ile yani İslam ile buluşmuş bir sistem vardır. Bu mükemmel sistemi anlamamız ve Allah'ın hikmetine nail olmamız lazımdır diyorum..

  YORUM YAP / YORUM OKU
ERKAN MACİT DİĞER YAZILARI
25 ŞUB
2017
Toplumların frekans ayarları ile oynuyorlar
18 ŞUB
2017
Masonik Örgütler ve Bilderberg Çetesi
4 OCA
2017
Gizli Servisler ve Türkiye
22 ARA
2016
Psikolojik Operasyonlar ve Toplumsal Çökertme
24 KAS
2016
S.S örgütü ne amaçla kuruldu?
8 KAS
2016
ABD Körfez Savaşında uzay silahları kullandı mı?
22 EKİ
2016
Atatürk'ü hangi güç koruyordu?
30 EYL
2016
Genetik kodlarımızı mı çözüyorlar?
15 EYL
2016
CIA'i kuran kadın: Betty Carp
1 EYL
2016
Şeytan üçgeninde Reis Çatlı
29 AĞU
2016
PKK’nın şimdiki misyonu büyük Ermenistan projesi
23 AĞU
2016
Sınırlar arası tehlikeli oyunlar
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
ABD'den YPG'ye destek sözü!
ABD'den YPG'ye destek sözü!
Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı
Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı
Soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı
'Seyircisiz maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor'
'Seyircisiz maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor'
Antalya'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Antalya'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
El Bab'da yaralanan 12 Suriyeli Kilis'e getirildi
El Bab'da yaralanan 12 Suriyeli Kilis'e getirildi
İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu
İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu
Konya'da puanlar paylaşıldı
Konya'da puanlar paylaşıldı
Göztepe 3 puanı tek golle aldı
Göztepe 3 puanı tek golle aldı
26 ilde ByLock operasyonu: 30 gözaltı
26 ilde ByLock operasyonu: 30 gözaltı
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English