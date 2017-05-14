Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yemin töreninde yaptığı konuşmasında 'Toplumdaki bölünme ve kırılganlıkların üzerinden gelinmeli' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yemin töreninde yaptığı konuşmasında "Toplumdaki bölünme ve kırılganlıkların üzerinden gelinmeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün düzenlenen törenle görevi François Hollande'den aldı. Macron, yemin töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, toplumdaki bölünmenin üstesinden geleceğini dile getirdi. Kendinden emin güçlü bir Fransa oluşturacağına vurgu yapan Macron, "Toplumdaki bölünme ve kırılganlıkların üzerinden gelinmeli. Dünya ve Avrupa'nın, özgürlük ve dayanışmayı yüksek sesle dile getiren güçlü Fransa'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi.

