13.02.2017 10:20 Toplanan inek sütü miktarı arttı

Ticari süt işletmelerince Aralık ayında 737 bin 789 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmelerince Aralık ayında 737 bin 789 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 890 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 163 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 261 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azaldı.

Yoğurt üretimi 90 bin 403 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Ayran üretimi ise 53 bin 513 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.



