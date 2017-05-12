Toplanan inek sütü martta azaldı

Ticari süt işletmelerince Mart ayında 794 bin 111 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmelerince Mart ayında 794 bin 111 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı mart ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 138 bin 319 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 57 bin 585 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2 bin 270 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı.

Yoğurt üretimi 97 bin 740 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Ayran üretimi ise 62 bin 697 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı.

