Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı

Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrek döneminde 232 bin 404 ton olarak tahmin edildi.

Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrek döneminde 232 bin 404 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 14,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 113 bin 276 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 207 bin 779 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 16,6 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 oranında arttı.

Koyun eti üretimi 18 bin 668 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 20,6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı.

