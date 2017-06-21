Toplam 4 ton 710 kilogram !

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında 4 ton 710 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, yol kenarına tuzaklanmış iki ayrı patlayıcı da imha edildi.

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında 4 ton 710 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, yol kenarına tuzaklanmış iki ayrı patlayıcı da imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde, 133 araç ve 986 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 7 köy ve 2 mezrada toplam 106 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, bu kapsamda, "kasten adam öldürme" ve "suçluyu kayırma" şüphelisi 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada 450 kilogram Amonyum Nitrat, 2 adet 8'li pil bloğu, 15 adet piknik tüpü, 7 adet mutfak tüpü, 1 adet tüfek bombası, 1 adet roketatar sevk fişeği, 11 adet Kaleşnikof şarjörü, 160 adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet Bixi mühimmatı, 3 adet Bixi şeridi, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Kaleşnikof kütüklüğü, 1 adet hücum yeleği, 1 adet şemsiye, 9 takım bölücü terör örgütü kıyafeti, 3 adet mini TSD bataryası, 2 adet örgütsel kitap, 4 adet örgütsel fotoğraf ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, mayın/EYP yapımında kullanılan malzemeler yerinde tahrip edilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır. Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü mülki sınırları içerisinde karayolu kenarına, 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilen ve ayrıca, Kocaköy ilçesi Yazıköyü mülki sınırları içerisindeki karayolu kenarına 50 kilogramlık plastik bidon içerisine yerleştirilmiş amonyum nitrat ile irtibatlı 8 adet 1,5 voltluk pil ve alfa fire alıcı sistemli uzaktan komutalı 2 ayrı EYP düzeneği, tespit edilmesi sonrasında patlayıcı madde imha timi tarafından yerinden çıkarılarak, emniyetli bir bölgede tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 749 kilogram kubar, 3 ton 961 kilogram toz olmak üzere toplam 4 ton 710 kilogram uyuşturucu maddesi ile 70 bin 728 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

