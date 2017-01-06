06.01.2017 08:52 Topladığı Ayakkabılarla Birlikte Gözaltına Alındı

Aydın'da gece yarısı girdiği apartmanlardan ayakkabı toplayıp çalan bir kişi polis tarafından çaldığı ayakkabılarla birlikte gözaltına alındı. Ayakkabı sahiplerinin şikayeti üzerine şahıs geceyi karakolda geçirdi. Aydın'da gece yarısı girdiği apartmanlardan ayakkabı toplayıp çalan bir kişi polis tarafından çaldığı ayakkabılarla birlikte gözaltına alındı. Ayakkabı sahiplerinin şikayeti üzerine şahıs geceyi karakolda geçirdi.



Olay Aydın Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Sezgin Parkı yakınlarındaki bir binaya giren A.B. isimli şahıs binada beğendiği ayakkabıları bir poşete doldurup ayrıldı. Merdiven otomatiğinin vakitsiz bir saatte yanıp sönmesinden şüphelenen bina sakinleri herhangi bir kapı açılmadan binaya giren şahsın elinde bir torba dolusu ayakkabı ile ayrıldığını görünce durumu polise ihbar etti. Polis eşkali verilen şahsı kısa sürede çaldığı ayakkabılarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı sahiplerinin şikayeti üzerine suç delili ayakkabılarla birlikte karakola götürülen şahsın Adliyeye Sevk edileceği, ayakkabıların da Savcılık sorgusunun ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

