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Topçu: Hiçbir takımdan korkumuz yok
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Topçu: Hiçbir takımdan korkumuz yok

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, yarın oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hiçbir takımdan hiçbir şekilde korkumuz yok. Kazandığımız 3 puanın başka takımlardan alacağımız 3 puandan farkı yok' dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, yarın oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir takımdan hiçbir şekilde korkumuz yok. Kazandığımız 3 puanın başka takımlardan alacağımız 3 puandan farkı yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Mutlu Topçu, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Açıklamalarına El-Bab'da şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Topçu, Bursa'nın 105 yıllık futbol tarihinde çok önemli maçlara çıkıldığını ifade eden Topçu, "Önümüzde Fenerbahçe mücadelesi var. Bu maçta da en doğrusunu yapmak zorundayız. Biz rakip takımın ne oynadığından daha çok bizim ne oynayacağımızın çalışmasını yapıyoruz. Bizim planlarımız doğrultusunda eksik olan yerlerden başlayarak taktiksel açıdan gelinen noktadan çok memnunuz. Arkadaşların çalışma temposu bizi heyecanlandırdı. Fenerbahçe mücadelesinde yaptıklarımızın karşılığını almak istiyoruz. Heyecanımız fazla. Büyük taraftarımızın karşısında olacağız. Umarım bütün stat dolar. Tekrar o başarıları yakalayalım. Daha önce buraya ilk geldiğimde söylediğimizin arkasındayız. Bu takımın daha topa sahip olan, karşı takımı yıpratan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 10 gün çok uzun bir zaman değil. Taktiksel antrenman yaptıkça sahaya yansıtacağız. Topun bizde olduğu zamanlar farklı arayışlar içinde olacağız. Son günlerde gerçekten antrenmanlarda bunu yaptık. Umuyorum, bekliyorum. Umarım maçta bunu gerçekleştireceğiz. 5 sene burada çalıştım. Tekrar taraftarın karşısında çıkmak benim için çok önemli. Şampiyonluktaki gibi bütünleşerek büyük başarılara imza atacağız" dedi.

"HİÇBİR TAKIMDAN HİÇBİR ŞEKİLDE KORKUMUZ YOK"
'Bu kadronun yapabileceği güçleri arayış içersindeyiz' diyen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elbette sıkıntılarımız var ama gidereceğiz. Birkaç tane farklı arayışımız oldu ama son birkaç antrenmanda beni de heyecanlandıran oyun ortaya koydular. Eksiklerimiz çok ama bunları da bireysel anlamda gidermeye çalışıyoruz. Defans ile ofans arasındaki mesafeyi 30 metreye kadar indirmeye çalışıyoruz. Ben çalışınca her şeyi başaracağımızın kanaatindeyim. Futbolcu arkadaşlara da söyledim. Bu maç hocaların da sınavı. Antrenmanda yaptık ama karşılığını görebilecek miyiz? Büyük bir camia olarak söylüyorum. Hiçbir takımdan hiçbir şekilde korkumuz yok. Kazandığımız 3 puanın başka takımlardan alacağımız 3 puandan farkı yok. 10 günde bir şeyler başardık dedirtmek istiyoruz. Teknik direktörün isteyeceği tarzda arzulu istekli bir ekibimiz var. Bursaspor camiası için olması gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçına en güçlü şekilde çıkacaklar. Beklediğim bu değil ama çok çalışarak o da olacak."

"GERÇEK ANLAMDA FUTBOL GÖRMEK İSTİYOR"
Taraftarların takımdan savaşan bir yapı istediğini ifade eden genç teknik adam, "Taraftar Bursa gibi büyük camiada savaşan bir grup istiyor. Futbolcu "ben savaştım, mücadele ettim" demesi lazım. Sonra gerçek anlamda futbol görmek istiyor. Profesyonel düşünmek lazım. Ben mağlup olunan maçlardan sonra alkışlandığını da biliyorum. O mücadeleyi verdiğiniz zaman o taraftar futbolcuya karşı olmaz" şeklinde konuştu.

"BEN HİÇBİR RAKİP İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALMAM"
Fenerbahçe maçı için özel önlem almayacağını dile getiren Topçu, "Ben hiçbir rakip için özel önlem almam. Biz ne yaptık o önemli. Rakip takımda önemli futbolcular vardır. Futbolu önlem alarak geçirirseniz olmaz. Bizim bir kimliğimiz var. Biz kanatları kullanan, çabuk oynayan, şut atan takım olmamız lazım. Eksiklerimiz var. Emre, Furkan, Serdar, Bilal ve cezalı İsmail'den yararlanamayacağız. Emre ile Bilal'in 2-3 hafta sonra gelme ihtimali var. Her futbolcudan faydalanmayı düşünüyorum. Bilal kaliteli bir oyuncu. Taraftar mücadele ister. Bilal de kariyerli oyuncu ama bu mücadeleyi daha ötesine taşıması lazım. Ben burada 5 sene kaldığım için ne istediklerini biliyorum. Benim için futbolcunun ismi önemli değil. O mücadeleyi verecek oyuncular sahada olmalı. En iyisini verecek. Arkadaşı için de, taraftarı için de o mücadeleyi verecek. 15 maçlık bir periyot var. Bu periyotta iyi işler başarmak zorundayız. Son 2 gündür birkaç mevkii ile alakalı soru işareti oluştu. Dün antrenmanda en doğru kararı verdiğimin kanaatindeyim. Birkaç tane bölgede rotasyon olacak. Her maçın farklı bir öyküsü vardır. İskelet oluşturmak zorundayız" dedi.
(Mesut Alan - Abdullah Çibir / İHA)
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