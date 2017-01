14.01.2017 15:22 Topçu, HDP'li Paylan'a sert çıktı: Her ülkenin haini vardır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, HDP'li vekil Garo Paylan'ın kullandığı 'soykırım' ifadesi ile ilgili, 'Her ülkenin haini vardır, her ülkenin o ülkenin hak ve menfaatlerini düşünen insanı vardır. Soykırımdan bahsedenler önce 21. yüzyılda Hocalı'da yaptıkları soykırımın hesabını vermeliler' dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, HDP'li vekil Garo Paylan'ın kullandığı "soykırım" ifadesi ile ilgili, "Her ülkenin haini vardır, her ülkenin o ülkenin hak ve menfaatlerini düşünen insanı vardır. Soykırımdan bahsedenler önce 21. yüzyılda Hocalı'da yaptıkları soykırımın hesabını vermeliler" dedi.

Yerli Düşünce Derneğinin, İçkale Otel'de düzenlediği 'Bangladeş Tanıtım ve Kardeşlik Kahvaltısı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenci katıldı.

Kur'an tilavetinin ile başlayan tanıtım kahvaltısının ardından Bangladeşli bir öğrenci tarafından Bangladeş'in tanıtımı yapıldı. Çeşitli ülkelerden gelerek Türkiye'de okuyan öğrencilerle kahvaltı yapılmasının ardından Bangladeşli öğrenciler gösteri ve etkinlikler yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, dün gece TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi ile ilgili, "Her ülkenin haini vardır, her ülkenin o ülkenin hak ve menfaatlerini düşünen insanı vardır. Türkiye çok büyük bir ülkedir, Türkiye, Türkiye'den de büyük bir ülkedir onun için bu büyük ülkenin Meclis'inde de sokağında da her yerinde bu ülkenin kahramanları olduğu gibi alçakları da olur hainleri de olur. Bundan hiçbirimizin gocunmasına gerek yoktur. Bu dünya üzerinde insanlıkla ilgili hangi devlet, hangi millet, hangi şahıslar soykırım yaptıysa Allah onları kahretsin. Bizim tarihimizde asla böyle şeyler söz konusu değil. 0 bin yıllık Türk tarihi bu dünyanın üzerine adaleti, merhameti ve barışı getirmiştir. Bizim dedelerimiz Tanrı Dağı'ndan inip Anadolu'ya, Malazgirt'e girdikleri andan itibaren Mezopotamya'nın çocukları ile, Balkanların çocukları ile, Afrika'nın çocukları ile, Hicaz'ın çocukları ile kucaklaşmışlar ve Hira'ya çıkıp 'İnnemel mû'minûne ihvetun' (Mü'minler ancak kardeştirler) emrinin gereğini bir hakkın binlerce yıl uygulamış bir millettir. Biz savaşlara bir ahlak getirdik. Savaşları istemeyiz ama savaş yaptığımız zamanlarda bile o savaşın bir ahlakı vardı. Türk tarihinin savaşlarında asla kadınların ırzına geçilmedi, çocuklar asla öldürülmedi, medeniyetten, insanlıktan bahsedenler 21. yüzyılda Bosna'da, Kosova'da kadınların ırzına geçti, çocukları katletti. Şimdi bütün dünyanın gözü önünde Şam'ı, Halep'i, Musul'u, Bağdat'ı yaşanmaz hale getirdi. Arakan'da Müslüman çocuklara eziyet yapılıyor ve bütün dünyanın gözü önünde Karabağ'da alçak, zalim, haksız bir Ermeni işgali devam ediyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz ve yüksek sesle haykıracağız. Soykırımdan bahsedenler önce 21. yüzyılda Hocalı'da yaptıkları soykırımın hesabını vermeliler. Türkiye Devleti ve milletli olarak Ermenilerin Hocalı'da 21. yüzyılda yaptıkları soykırımın takipçisiyiz ve işgalin son bulmasını istiyor ve bütün uluslar arası organizasyonlarda bunu dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"BU MEDENİYET COĞRAFYASINDA, DİLDE, İŞTE, FİKİRDE BİR OLALIM"

"Bizim öteden beri bir hayalimiz var" diyen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki; Balkanlardan Çin Seddi'ne, Galiçya'dan Yemen'e ve Afrika'nın derinliklerine kadar bu medeniyet coğrafyasında dilde, işte, fikirde bir olalım, birbirimizle daha çok turizm, ticaret yapalım, kültürel, sosyal, ekonomik birliktelikler kuralım. Çünkü eğer bu coğrafyanın çocukları bir araya gelip dilde, fikirde, işte bir olurlarsa, beraber ticaret yaparlarsa, turizm yaparlarsa, kültürel alışveriş yaparlarsa öbürlerinin yaptığı beraberliklerden dünyaya daha çok fayda getirirler. Çünkü onların birliktelikleri olduğu zaman görüyoruz ki dünyada savaşlar oluyor, kan dökülüyor, zulümler oluyor ama bizim birlikteliklerimiz olduğu tarih dilimlerine bakıyoruz barış, huzur, barış, güvenlik ve özgürlük var. İşte onun için bu birliktelikler artsın, Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu bir olsun, ekonomi, turizm yapsın ve dünyanın barışına da katkıda bulunsun. Çünkü bu coğrafyaların insanları insanlık merkezli düşünürler, hiç kimseyi dininden, dilinden, ırkından ötürü ikinci sınıf insan görmez, aşağılamazlar. Kendinizi, teknolojinizi çok yüksek görmeyin, Allah'ın adaleti bir gün gerçekleşecektir, mazlumların kanında bir gün boğulacaksınız ve bu sular çekilecek hor gördüğünüz karıncalar sizi tek tek o zulmünüzde boğacaktır. Bizim ülkemizde de Ankara'da da bir mücadele var. Birileri 100 yıl evvel yarım bıraktıkları Çanakkale'de verdiğimiz mücadelenin tamamlanması için tekrar ülkemize saldırıyorlar. Geçmişte bunu askeri yolla yapıyorlardı, şimdi terör örgütleri yoluyla yapıyorlar. İşte bizi PKK ve PYD terörüyle meşgul ediyorlar, DEAŞ terörüyle meşgul ediyorlar ve aynı zamanda da bütün ülkelerin başkentlerine bela olacak FETÖ terörüyle meşgul ediyorlar ama kardeşlerim hiç üzülmeyin Türkiye, Türkiye'den büyük. Çünkü biz biliyoruz ki Ankara için 160 milyonluk Bangladeş'te 160 milyon dua eden kardeşimiz var. Bütün kardeşlerimiz biliyor ki Ankara çökerse Dakka'da çöker, Bakü'de çöker, Kosova, Bosna, bütün medeniyet coğrafyamız çöker onun için 1 milyar 700 milyon kardeşimiz Ankara'nın diri olması, iri olması, büyük olması için dua ediyor ve dualar sayesinde Ankara iri, olacak, diri olacak, bütün medeniyet coğrafyasına sahip çıkacak. Medeniyet coğrafyamızın tamamının bizim Külliye'de oturan bir Cumhurbaşkanı var, Recep Tayyip Erdoğan ve onun bir danışmanı var. Biz medeniyet coğrafyamızın tamamında bir zulüm olduğu zaman o sahada da olacağız, o masalarda da olacağız, hiç kimse sahipsiz değil, bizim kardeşlerimizin üzerinde Allah, arkalarında da koskocaman bir Ankara var."



"BU MİLLETİN SOYKIRIM YAPTIĞINI İDDİA ETMESİ ASLA KABUL EDİLİR BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Gündoğdu ise HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, dün gece TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"TBMM'de bugünlerde yoğun bir çalışmamız var. 18 maddelik bir Anayasa Değişiklik Paketimiz var onunla ilgili çalışmalardan dolayı sabah 05.00'e kadar Meclisimiz çalışıyor. Biz bugün sabah 05.00'te TBMM'den ayrıldık. Dün akşam saat 02.00 gibi Meclis gündemi kapanacaktı fakat bir talihsiz olay yaşandı 05.00'e kadar uzadı. Bir kişi, ona milletvekili de diyemiyorum çıktı olmadık yerden kendi yaptıklarını, zalimliklerini, zulümlerini görmezden gelerek birilerinin adına Türkiye'yi daha fazla nasıl karıştırırız, bu ülkede nasıl daha fazla karışıklık çıkarırız düşüncesiyle Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin Ermenilerle ilgili soykırım yaptığını iddia etti, Meclis karıştı. Biz, bin yıllık geçmiş tarihimizde Selçuklu'da, Osmanlı'da, 16 tane kurduğumuz devletlerin hiçbirinde Türk milleti olarak kimseye zulüm yapmadık, kimseye soykırım yapmadık. Osmanlı gittiği topraklara sömürü için gitmedi. Hep adaletimizi götürdük, Avrupa'nın içine kadar gittik orada herkese dinini istediği gibi yaşamasını ve nasıl kendini ifade etmek istiyorsa o şekilde ifade etmesini her gittiğimiz yerde söyledik. Hiçbir ülkenin yer altı zenginliklerini sömürmedik ama benim Meclisimde, milletin ödediği vergilerle maaş alan bir kişinin çıkıp da bu millete ihanet etmesi, bu milletin soykırım yaptığını iddia etmesi asla kabul edilir bir şey değildir ve o arkadaşa Meclis olarak cezasını verdik. Ermenilerin şu anda bile Azerbaycan'da neler yaptığını biliyoruz. Dağlık-Karabağ Bölgesini işgal ettiklerini dünya biliyor. Buna rağmen gelip de soykırımdan bahsedilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bu birilerinin adına konuşan ve Türkiye'yi dış güçler adına biraz daha karıştırmak için yapılan bir girişimdir."

Konuşmaların ardından Bangladeşli öğrenciler Topçu ve Gündoğdu'ya plaket takdim ettiler. Fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

(Goncagül Özcan/İHA)