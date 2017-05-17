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Topçu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatini ilişkin açıklama
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Topçu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatini ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla ilgili olarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son günlerde Rusya, Hindistan, Çin ve ABD ziyaretleri Türkiye ile bu ülkelerin ilişkileri için çok faydalı olmuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son günlerde Rusya, Hindistan, Çin ve ABD ziyaretleri Türkiye ile bu ülkelerin ilişkileri için çok faydalı olmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve heyetini makamında kabul etti. Kabulde açıklamalarda bulunan Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son günlerde Rusya, Hindistan, Çin ve ABD ziyaretleri Türkiye ile bu ülkelerin ilişkileri için çok faydalı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle jeostratejik ve jeopolitik konumu, tarihi, arka planı, ticari ilişkileri, kültürel yapısı ile sadece bu coğrafyadaki devletlerin değil Balkanlar'dan Çin Seddi'ne, Galiçya'dan Yemen'e, ABD'ye, AB'ye, Afrika'nın derinliklerine, Ortadoğu'ya kısacası; dünyanın tamamında güvenliğin, barışın, refahın, adaletin, hak ve özgürlüklerin yerleşmesinde büyük katkı sağlar. Yani Ay-yıldız ile dostluk herkese kazandırır" şeklinde konuştu.
Ziyaretin kendisi için anlam ve önemine değinen Topçu, "Bugün burada gönül şehrimiz, Saraybosna Belediye Başkanı Sayın Abdullah Skaka kardeşimi görmekten dolayı çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü bir tarafta Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in dava ve hapis arkadaşı İsmet Bey'in torunu, öbür yandan da kadim Müslüman şehri Saraybosnalı köklü bir ailenin evladı. Daha önemlisi de Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in kurduğu partinin en genç temsilcilerinden olmasına rağmen Saraybosna Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yerine getirmesidir" diye konuştu.

"BU YERLERİ DAİMA KALPLERİMİZDE TAŞIYORUZ"
Topçu, Türklerin tarihte medeniyetini ulaştırdığı şehirler ile gönül bağlarının devam etmesini ve günümüzde de bağları sağlam tutmak için yapılan faaliyetler hakkında, "Tarih boyunca, Türk milleti doğduğu toprakları çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda kalmıştır ama bu yerleri daima kalplerinde taşımışlardır. İşte bunun en büyük ispatı, geçtiğimiz günlerde Yerli Düşünce Derneği ve Kültür Bakanlığı'nın organize ettiği 'Türk Filmleri Haftası' çerçevesinde gittiğimiz Makedonya'nın 'Üsküp' şehrinin hikayesidir" ifadelerini kullandı.
Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kaybolan Şehir" adlı şiirinden bir parça okuyan Topçu, Saraybosna gibi kadim şehirlerin kıymetine değinerek, "Bilindiği üzere insanlık tarihinde şehirler, 5 bin yıl önce oluşmaya başlamıştır. Nitekim bu şehirler çoğunlukta Türk-İslam coğrafyasında yer almıştır. Bu şehirler, Altay, Şayan dağları ve Tiyan Şan bölgesinden itibaren başlayıp, arkasına Çin Seddi'ni alarak, Adriyatik Denizi ve Alp Dağlarına, Galiçya'dan-Yemen'e, Afrika'ya kadar ihtişamlı inci taneleri gibi serpilmişlerdir. Bu şehirlerden bazıları kaybolmuştur ama bazılarının varlığını günümüzde de görmekteyiz. Semerkant, Buhara, Almatı, Bakü, Horasan, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul, Üsküp, Saraybosna, Mekke-i Mükerreme, Medine-yi Münevvere, Bağdat, Şam ve niceleri. Türk-İslam medeniyetinin şehirleri olarak insanlığa yer ve yar olmuştur" dedi.
Türk kültüründe toprağın kutsallığına vurgu yapan Topçu, "Toprak, vatandır. Yerli olmak, vatana sahip çıkmak demektir. Balkan yerlisi olan Boşnaklar, 'vatana nasıl sahip çıkılır' sorusunun canlı cevabıdır. Saraybosna; Peçenek'e (İskit Boğomilleri) de başkentlik yapmıştır. Batıda bulunan medeniyetimizin beşiğidir ve aynı zamanda batı medeniyetinin Kudüs'üdür. Biz Saraybosna ve Bosna Hersek'teki bu kardeşliği simgeleyen kültür dokusunun muhafazasına ve yeniden onarılmasına çok önem vermekteyiz" diyerek Saraybosna Belediyesi'nin yaptığı yeniden imar çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

"LAHEY ADALET DİVANI'NIN KARARINI KINIYORUM"
Ziyaret vesilesiyle Lahey Adalet Divanı'nın Srebrenitsa ile ilgili kayıtsız ve adaletsiz kararını kınadığını belirten Topçu, "Dost Bosna-Hersek Devleti'ne ve halkına, soydaş ve dindaşlarımıza; barış, güvenlik ve refah içerisinde bir ve beraber, Kıyamete kadar hür ve müstakil yaşam diliyoruz" dedi.

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