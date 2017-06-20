Topbaş, Üsküdar Paşa Cami tartışmalarına son noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şemsi Paşa Camii'nin duvarlarında çatlaklara yol açan çalışmanın durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şemsi Paşa Camii'nin duvarlarında çatlaklara yol açan çalışmanın durdurulduğunu açıkladı.

Mimar Sinan tarafından yapılan Şemsi Üsküdar Paşa Camii duvarlarının bir kısmında Üsküdar sahilinde yapılan yürüyüş yolu projesi sırasında çatlaklar oluşmuştu. Sosyal medyada yer alan ve tepkilere yol açan çatlaklıkların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çalışmanın durdurulması talimatını verdi. Çalışmanın durdurulduğunu açıklayan Başkan Topbaş, projenin tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

