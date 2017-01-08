08.01.2017 19:44 Topbaş: 2009'dan bu yana...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek, 'Gerekli uyarılar yapılmıştı. 2009'dan bu yana en yoğun kar yağışı olarak gözlemledik. Yer yer 120 cm bulan kar kalınlığı oluştu' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek, "Gerekli uyarılar yapılmıştı. 2009'dan bu yana en yoğun kar yağışı olarak gözlemledik. Yer yer 120 cm bulan kar kalınlığı oluştu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kar yağışı ve çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 6 Ocak Cuma 16.00 itibariyle birlikte ciddi bir kar yağışı altında kaldığını belirten Başkan Topbaş, "Gerekli uyarılar yapılmıştı. 2009'dan bu yana en yoğun kar yağışı olarak gözlemledik. Yer yer 120 cm bulan kar kalınlığı oluştu. Karla mücadele konusunda 7 bin civarında personelimiz Bin 340 aracımızı yoğun bir çalışma yapıldı 50 bin ton tuz döküldü. 370 ton solüsyon kullanıldı. İstanbul ülke özelliği taşıyan bir kent. 3,5 milyonun üzerinde araç olan yoğun bir trafiği olan bir şehir. İlçe belediyelerine de 40 bin ton kadar destek verdik" dedi.



"KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ TÜM ARAÇLARA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE EDİYORUM"

Kış lastiği konusunda devamlı olarak uyarılarda bulunduklarını aktaran Başkan Topbaş, "Maalesef bu yağışta da kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması trafiği ciddi şekilde etkiledi. Bunu hep beraber yaşadık. Ayrıca kent içerisinden geçen büyük araçlar Mahmutbey gişeler ağırlıklı olmak üzere her iki taraf tada yoğun trafiğe sebep verdiler. 205 civarında tırı İtfaiye ekiplerimiz ters yönden girerek bariyerleri keserek kurtarabildiler. Tedbirsiz olursak sadece kendimize değil diğer yurttaşlarımıza da sıkıntı veriyoruz. Kış lastiği sadece kar yağışı olduğu zaman değil sıcaklık artı 7 derecenin altına düştüğü, gizli buzlanma olduğu zamanlarda da kış lastiğine ihtiyaç var. Ayrıca sadece ticari araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının tüm araçlara getirilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza kış lastiğiniz yoksa trafiğe çıkmayın uyarısında bulunacağım" ifadelerini kullandı.



"ZORUNLU OLMADIKÇA ARAÇLARINIZI ÇIKARTMAYIN, TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİN"

Toplu taşıma araçlarının yoğun bir şekilde hizmet verdiğini aktaran Başkan Topbaş, "TEM bağlantı yolları açık tutulması için yoğun çaba sarf edildi. İlçelerde kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapması gerekiyor. Tüm İstanbullulara ricam sadece yönetimlere bırakmayalım. Kapımızın önünü açık tutalım. Evsizlerle ilgili çalışmamız var.762 evsiz barınmış durumdalar. Yoğun trafikte yolda kalanlara gıda desteği lojistik desteği verdik. Yakıtı bitenlere de yakıt desteği verilmesi uygulamasında bulunduk. Hayvanlar için mücadeleyi başlattık. Devam ediyoruz. Valiliğimiz Pazartesi itibariyle okulları tatil etti. Hafta başı itibariyle İstanbullulara zorunlu olmadıkça araçlarınızı çıkartmayın diyorum. Toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ediyorum. Yollarda bırakılmış araçları çekmek zorunda kalıyoruz. Yağışların yer yer de olsa etkili olabileceği söylenmekte" diye konuştu.



"BARAJLARIMIZDAKİ DOLULUK YÜZDE 60'LARA ULAŞTI"

Yağışların bir yandan da kentin ekolojisine destek verdiğini aktaran Topbaş, "Şu anda yağan kar tarım alanlarında ormanlarda katkı sunacak. Barajlarımıza da katkısı var. Şuan çok şükür İstanbul'da barajların doluluk oranı karlar erimediği halde yüzde 60'lara ulaştı. İnşallah 70'leri geçeceğiz" dedi.

Başkan Topbaş basın mensuplarının soruları üzerine ise, "İBB'nin kendi sorumlu olduğu alanlarda mücadelemizde büyük ölçekte bir problem yok. Kara yollarında ağ çok geniş olduğu için bu alanlarda biraz sıkıntılar yaşandı. Tedbir olarak belki böyle havaların olacağı dönemde tırların şehir içerisine girmesine engel olmak gerekebilir" ifadelerini kullandı.



