'Topaç çevirme'de Guinness rekoru kırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliğinde, 'topaç çevirme' alanında Guinness rekoru kırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliğinde, 'topaç çevirme' alanında Guinness rekoru kırıldı.

Ülke olarak 69. rekor denemesi Milas Atapark'ta yapıldı. 5 bin 586 öğrencinin verilen işaretle birlikte aynı anda topaç çevirmesiyle Guinness Rekorlar Kitabına girilirken, kuruluşunun Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın sonucu ilan etmesi coşkuyla kutlandı.

(Çağrı Purma / İHA)