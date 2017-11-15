15.11.2017 10:05 Tonlarca su bulvara aktı

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde patlayan ana su borusu bulvarı dereye dönüştürdü. Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde patlayan ana su borusu bulvarı dereye dönüştürdü.

Sivas'ta günün ilk saatlerinde yaşanan olayda, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun altından geçen ana su borusu henüz tespit edilemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisi ise tonlarca su bulvara aktı. Bulvar adeta dereye dönüştü. Patlayan borudan fışkıran sular yolun her iki şeridinde de trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile patlayan boruya ait vanalar kapatılıp, rogar kapaklarının açılmasıyla su tahliye edildi ve trafik normale döndü.

(Uğur Yiğit /İHA)

