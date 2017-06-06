Tonlarca gıdanın bulunduğu depoda yangın çıktı

Şanlıurfa'da tonlarca kuru gıdanın bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiyenin 2 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da tonlarca kuru gıdanın bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiyenin 2 saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Akçakale yolu üzerinde çıktı. İçinde tonlarca kuru gıda, peçete ve çocuk bezlerinin olduğu deponun dışındaki tahta paletlerin tutuşması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek depoya sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Aralarında yangına müdahale eden itfaiyecilerin de bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda itfaiye aracı ve Haliliye ile Eyyübiye Belediyelerine ait su tankerleri de yangın nedeniyle bölgeye gönderildi. Ayrıca jandarmaya ait bir TOMA da tedbir amaçlı yangın alanına gelerek ihtiyaç duyulduğu takdirde müdahale için hazır bekledi.

Yangının dışarıdaki otların tutuşması sonucu depoya sıçradığını iddia eden iş yeri çalışanları, kısa sürede alevlerin her yanı sardığını belirtti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan/İHA)