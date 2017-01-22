Tolgay Trabzon'a mı ? Açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü, Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönünde bugün basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraftarlarımızın transfer çalışmalarıyla ilgili resmi yayın organlarımız tarafından yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini rica ederiz" denildi.

