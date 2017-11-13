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Tolgay: Hakemlere sahip çıkmalıyız
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Tolgay: Hakemlere sahip çıkmalıyız

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, 'Türkiye'de hakemlerin işi zor. En ufak bir pozisyonda hakemlere gidiyoruz. Maç içinde adrenalinle sert tepkiler veriyoruz ama hakemlere sahip çıkmalıyız' cevabını verdi' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, "Türkiye'de hakemlerin işi zor. En ufak bir pozisyonda hakemlere gidiyoruz. Maç içinde adrenalinle sert tepkiler veriyoruz ama hakemlere sahip çıkmalıyız" cevabını verdi" dedi.
Tolgay, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını vurgulayan Tolgay Arslan, "Rakiplerimiz bize karşı daha çok konsantre oluyorlar. Hırslı oynuyorlar. Biz kendi futbolumuzu oynayıp yüzde yüzümüzü takıma verebilirsek daha başarılı olabiliriz. Rakiplerin bizi yenmesi zor. Geçen seneye göre daha iyi oynamalıyız" diye konuştu.

"FUTBOL EN SEVDİĞİM OYUN"
Takıma ilk katıldığı dönemde uyum sorunu yaşadığını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Bir de ciddi bir sakatlık geçirip uzak kaldım takımdan. Geçen sene iyi toparlandım en sevdiğim mevkide Oğuzhan'la yan yana oynadım. Geçen sezon özellikle son haftalarda iyi maçlar çıkardım. Oynadığım mevkide çıktığım maçlarda kendimi iyi hissediyorum, takıma elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Geldiğimde kampın son günü sakatlanıp 6-7 ay uzak kalmıştım. Bu da güçlendiriyor insanı. Futbola artık başka bakıyorum, futbol en sevdiğim oyun. İki çocuğum var, ailem var onlar her şeyden önce geliyor" şeklinde konuştu.

"PAS VERMEYİ TERCİH EDİYORUM"
Tolgay, şut çekmediği yönündeki eleştirilere de cevap vererek, "Neden şut çekmiyorsun diye soruyorlar bana. Taraftarlara sizin için şut çekeceğim dedim. Monaco maçında, Göztepe maçında şut çektim. Ama uygun arkadaşım varsa pas vermeyi tercih ediyorum. Hücum oyuncularına orta saha oyuncuları olarak destek vermeye çalışıyoruz hücum oyuncuları golden sonra açılabiliyor. Onlara destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"BU SENE DAHA TECRÜBELİYİZ"
Beşiktaş'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansını da değerlendiren Tolgay, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde artık tanınan bir takım oldu. Stadıyla, taraftarıyla Beşiktaş artık bilinen takımlar arasında. Belli bir seviyeye geldik, daha yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçersek iyi bir rakip gelecek. Geçen sene son maça kadar devam ettik. O maçtan sonra seneye daha iyi olacağız demiştim. Çünkü ben de dahil ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular vardı. Geçen sene tecrübesizlik dezavantajdı, bu sene daha tecrübeliyiz" açıklamasını yaptı.

"HAKEMLERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREK"
Tolgay Arslan, hakemlerle ilgili soru üzerine ise, "Türkiye'de hakemlerin işi zor. En ufak bir pozisyonda hakemlere gidiyoruz. Hakemlere sahip çıkmamız gerek. Onlar da hata yapabilir. Şampiyonlar Ligi'nde hakemler daha çok oyunu oynatmaya çalışıyorlar, o zaman daha zevkli ve kaliteli oyun oluyor. Şampiyonlar Ligi başka bir lig. Ülkemizi temsil ediyoruz. Yurt dışı liglerinde hakemler hata yaptıklarında özür dileyip 'ben öyle gördüm' diyor. Maç içinde adrenalinle sert tepkiler veriyoruz ama hakemlere sahip çıkmalıyız" cevabını verdi.

"MİLLİ TAKIM İÇİN BEKLİYORUM"
Hayalindeki golü de anlatan Tolgay, "Şampiyonlar Ligi finalinde 25 metreden uzaktan doksana giden bir gol atma hayalim var. İnşallah gerçekleştiririm. Almanya'da büyüdüm, pek Türkiye'yi tanımıyordum. Yılda bir kez gelmekle olmuyor. O yüzden Almanya'daki genç oyuncular milli takımı düşünmüyor. Ben ülkemi tanıdım milli takım için de bekliyorum. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Abi, kardeş gibi aileden biri gibi birbirimizi gördüğümüz için daha bir mücadele ediyor, yardımlaşıyoruz" dedi.
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