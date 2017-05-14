Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, ikinci kez baba oldu.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, ikinci kez baba oldu. Tolgay Arslan'ın eşi Jana Arslan, Acıbadem Fulya Hastanesinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, 51 santimetre boyunda 3 bin 485 gram ağırlığında doğan bebeğe 'Feli Aliya' adını verdi. Kian Ali isminde 2.5 yaşında bir erkek çocuğu sahibi olan futbolcumuz Tolgay Arslan, Feli Aliya'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tolgay-Jana Arslan çiftini tebrik eder, Kian Ali ve Feli Aliya Arslan'a uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz" denildi.
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