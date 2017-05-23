Tolgahan ve Ergin ameliyat oldu

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ile Ergin Keleş ameliyat oldu.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ile Ergin Keleş ameliyat oldu.

Tolgahan Acar, Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından yapılan kontroller sonucu sağ dizinden ameliyat edildi. Dizine artroskopikmenisektomi uygulanan ve operasyonu başarılı geçen başarılı kalecinin 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

Ergin Keleş ise Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından yapılan kontrollerinde sporcu fıtığı tespit edildi. Ergin Keleş'e Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından laparoskopik iki taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı. Paksoy, başarılı geçen cerrahi işlem sonrası Ergin Keleş'in en kısa sürede sahalara döneceğini söyledi.

(Uğur Yiğit / İHA)