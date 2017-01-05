05.01.2017 13:39 TOKİ'nin Ordu yatırımları

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ordu'da son 11 yılda 520 milyon liralık yatırım yapılarak 2 bin 820 konut inşa etti. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ordu'da son 11 yılda 520 milyon liralık yatırım yapılarak 2 bin 820 konut inşa etti.



1984 yılında kurulan, 2002 yılında ülke genelinde ihtiyaç sahibi insanları konut sahibi yapma çalışması ile birlikte yeni bir vizyona kavuşturulan TOKİ, Ordu'da son 15 yılda 2 bin 820 konut inşa etti. İlk olarak 2005 yılında başlayan çalışma kapsamında Altınordu ilçesinde Terzili ve Karacaöömer Mahallelerinde toplam 2 bin 500 adet, Fatsa'da 320 ve Ünye'de 448 konut inşaatı tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. TOKİ, halen toplam 150 milyon liraya mal olması beklenen Gölköy'de 385, Mesudiye'de 204, Perşembe'de 383 ve Altınordu ilçesinde 311 olmak üzere toplam bin 775 konutun inşaatını sürdürüyor.



TOKİ'nin Ordu'da inşa ettiği konutlarda ikamet eden nüfus, adeta ilçe nüfuslarıyla yarışıyor. Ordu'da inşa edilen konutlarda ortalama 4 kişilik bir aile oturduğu hesaplandığında 11 bin 280 kişi ikamet ediyor. Bu rakam 2015 ADNKS kayıtları baz alındığında Kabataş, Çamaş, Kabadüz ve Gülyalı ilçelerinin nüfuslarını geride bıraktı. Halen inşa edilen konutların tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi halinde bu rakam 15 bin 580'e çıkacak.



TOKİ, tamamlayarak sahiplerine teslim ettiği konutlarla birlikte 2 lise, 9 ilköğretim okulu, 3 hastane, 1 sağlık ocağı ve 11 spor salonu, 6 cami, 5 ticaret merkezi, 2 pansiyon, 2 kütüphane ve 4 sevgi evi de inşa etti.

