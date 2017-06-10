TOKİ kentsel dönüşümde 125 bin konut rakamına ulaştı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 54 vilayet 125 alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışması kapsamında şimdiye kadar 125 bin konut üretti.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 54 vilayet 125 alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışması kapsamında şimdiye kadar 125 bin konut üretti.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, İdare'nin geçmişinin başarılarla dolu olduğunu vurgulayarak, geçen yıl yaşanan hain darbe girişimine rağmen TOKİ'nin bütün yılların rekorunu kırarak, 65 bin sosyal konut inşa ettiğini kaydetti.

Bu yıl hedeflerinin geçen yıl yaptıkları 65 bin konut rakamını aşmak olduğunu açıklayan Turan, "6'ıncı ayın sonuna kadar olan ihale tarihlerimizi aldık, şimdiye kadar 35 bin konut rakamına ulaştık. İnşallah yıl sonuna geldiğimiz de yaklaşık 65-70 bin rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, 65 bin konutun Türkiye'de üretilen konut rakamının yaklaşık yüzde 10'u olduğunu belirterek, hedeflerinin 2023'te 1 milyon 200 bin konut rakamına ulaşmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'de bazı özelikle bazı illerin konuta ihtiyacı olduğunu aktaran, Gaziantep, Manisa, Denizli, İzmir, Şanlıurfa'nın bu iller arasında yer aldığını, bu illerde büyük ölçekli projelerin devam ettiğini, konuta çok talebin olduğu yerlerde 5-6 bin konutluk kasabalar inşa ettiklerini ifade etti.

Turan, büyük şehirlerde yaptıkları çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, İstanbul'da ürettikleri konutlarda önceliklerinin kentsel dönüşüm odağında kullanmak olduğunu söyledi.

Üretikleri konutları, belediyeler aracılığıyla şehir merkezlerinde oturan, eskimiş konutlarda oturan ya da donatı alanlarında oturan insanlara vermek istediklerine dikkati çeken Turan, "İstanbul ölçeğinde bu hassasiyetle hareket ediyoruz ama Ankara'da alt gelir sınıfından konut isteyen vatandaşımıza şuan en az 3-4 alternatif sunabiliriz. Ankara'da 400-500 nakitle TOKi'den ev almak isteyen vatandaşlarımız hemen alabilir." açıklamasını yaptı.

Turan, İzmir için de ciddi bir çalışma yaptıklarını, Torbalı, Ödemiş, Selçuk, Kemalpaşa, Kınık, Bayındır gibi birçok ilçesinde yerel mimariye ve yatay mimariye uygun büyük çaplı projeler geliştirdiklerini söyledi.



"54 VİLAYET 125 ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"

Kentsel dönüşümün TOKİ'nin makro ölçekte en bilinmeyen yönü olduğuna dikkati çeken Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"54 vilayet 125 alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Son 2,5 yıldır da kentsel dönüşüm önceliğimiz Türkiye'nin deprem haritasıyla doğru orantılıdır. Başta İstanbul olmak üzere bu alanlarda aktif rol alıyoruz. 15'ye yakın ilçede belediyelerimiz ile kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümde örnek olacak işler yapıyoruz. Buna örnek olarak Uşak, Niğde, Çankırı, Samsun, Rize gibi illerde yapılan çalışmaları gösterebiliriz. Kentsel dönüşüm kapsamında şimdiye kadar 125 bin konut ürettik. Kısa vadede hedefimiz konut üretiminde kentsel dönüşümün yüzde 40 oranında olması. Geçmişte bu oran yüzde 15 civarındaydı. Geçen yıl ürettiğimiz 65 bin konutun yüzde 25'i kentsel dönüşüm kapsamında yapıldı."



DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YAPILAN ÇALIŞMALAR

TOKİ Başkanı Turan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yusufeli ilçesine Türkiye'nin en önemli barajlarından birisinin yapıldığını, ilçenin yapılanmasını kendilerine ait olduğunu, ihale aşamasına geldiklerini belirtti.

Baraj inşası nedeniyle sular altında kalacak Batmanın Hasankeyf ilçesine ilişkin ise Turan, "Hasankeyf'in taşınacağı yerde tarihi dokuya uygun konutlarıyla, müzesiyle, hastanesiyle yeni bir ilçe merkezi inşa ettik." dedi.

Terörden zarar gören illerin ve ilçelerin inşasında aktif rol aldıklarını vurgulayan Turan, "Şu ana kadar 16-17 bin rakamında konut inşaatımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız konut ihtiyacını bize bildiriyor. Birkaç ay içerisinde 4-5 bin konut daha ilave edilecek. Diyarbakır, Silopi, Şırnak, Cizre, Nusaybin, İdil gibi iller büyük bir şantiye alanı şeklinde, yüzlerde vinç bölgede çalışıyor. İnşallah oradaki vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını giderecek, doğru şehirler inşa ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Turan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3-4 bin konut Şırnak, Yüksekova, Nusaybin'e inşa edilecek. Bakanlık inşa edilecek konut sayısının bir kısmını bildirdi, kalan kısmını da bildirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörden zarar gören illerde yapılması için 22 konut bildirildi. Bunun 16-17 binine başladık. 4-5 bin konutta oradaki arazi, plan sorunlarının çözümünü bekliyor. Bu sorunlar çözüldükçe konut inşası devam edecek."

