Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TOKİ 4 ilde 5 adet kıymetli arsayı satışa sundu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TOKİ 4 ilde 5 adet kıymetli arsayı satışa sundu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 4 ilde 5 adet kıymetli arsa ile 5 adet imarlı arsayı satışa sundu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 4 ilde 5 adet kıymetli arsa ile 5 adet imarlı arsayı satışa sundu.
Konuyla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da toplam 198 bin 664,21 metrekare büyüklüğünde 5 adet imarlı arsayı yaklaşık 310 milyon TL muhammen bedelle 'Açık Artırma' yöntemiyle satışa sunulduğu belirtildi. Bu arada Elazığ, İstanbul ve Sakarya'da bulunan 4 imarlı arsa yüzde 25 peşinat ve 12 ay vade, İzmir'deki arsa ise yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade şartlarıyla satışa sundu. Her bir arsa için 500 bin TL katılım teminat bedeli alınacak. Müzayede 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 13.30'da TOKİ İstanbul Halkalı Hizmet Binası'nda yapılacak.
Satışa sunulan arsa bilgileri ise şöyle:
Elazığ ili Merkez ilçesi 24 bin 878,05 metrekare (konut, ticaret, yol) bedeli 58 milyon 500 bin TL, İstanbul ili Kağıthane ilçesi 4 bin 756,34 metrekare (bakım ve akaryakıt istasyonu) bedeli 47 milyon TL, İzmir ili Bornova ilçesi 135 bin 750 metrekare (toplu işyeri, ticaret, ibadet, belediye hizmeti, akaryakıt ve servis istasyonu, park, askeri, yol ve otopark alanı) bedeli 78 milyon TL, İstanbul ili Esenyurt ilçesi 6 bin 212,74 metrekare (bakım ve akaryakıt istasyonu) bedeli 48 milyon 150 bin TL ve Sakarya ili Adapazarı ilçesi 27 bin 067,08 metrekare (konut, ticaret alanı, park alanı, yol) bedeli 77 milyon 968 bin 742 TL olmak üzere 198 bin 664,21 metrekare alan ve 309 milyon 618 bin 742 TL bedelle satışa sunulacak.
Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
(Bayram Kılınçer /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ece için 800 bin TL daha lazım
TOKİ 4 ilde 5 adet kıymetli arsayı satışa sundu
İzmir'de ilginç görünüler
Final maçının biletleri tükendi
Erdoğan'dan Akif Emre'nin ailesine taziye telefonu
Ozan Tufan'ın gözaltına alındığı operasyonda ele geçirildi!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Alman vekiller İncirlik için Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili görüşmeler iptal edildi
Ozan Tufan gözaltına alındı
Ozan Tufan gözaltına alındı
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
İngiltere'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ece için 800 bin TL daha lazım
Ece için 800 bin TL daha lazım
TOKİ 4 ilde 5 adet kıymetli arsayı satışa sundu
TOKİ 4 ilde 5 adet kıymetli arsayı satışa sundu
İzmir'de ilginç görünüler
İzmir'de ilginç görünüler
Final maçının biletleri tükendi
Final maçının biletleri tükendi
Erdoğan'dan Akif Emre'nin ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan Akif Emre'nin ailesine taziye telefonu
Ozan Tufan'ın gözaltına alındığı operasyonda ele geçirildi!
Ozan Tufan'ın gözaltına alındığı operasyonda ele geçirildi!
Yeni Şafak Yazarı Akif Emre'nin son görüntüleri
Yeni Şafak Yazarı Akif Emre'nin son görüntüleri
İş yeri sahibinin para bozdurmasını fırsat bilerek...
İş yeri sahibinin para bozdurmasını fırsat bilerek...
Önüne geyik çıkan öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
Önüne geyik çıkan öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan 'taşeron işçi' eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan 'taşeron işçi' eleştirisi
Birinci sınıflarda 'dik temel harf' dönemi
Birinci sınıflarda 'dik temel harf' dönemi
Manchester saldırısını DAEŞ üstlendi!
Manchester saldırısını DAEŞ üstlendi!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English