01.01.2017 15:31 TOKİ 2016 yılında 64 bin 822 konut inşa etti

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2016 yılı içinde 60 bin konutun yapımını hedeflediklerini beyan ettiklerini belirterek, '2016 yılında 64 bin 822 sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz' dedi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2016 yılı içinde 60 bin konutun yapımını hedeflediklerini beyan ettiklerini belirterek, "2016 yılında 64 bin 822 sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz" dedi.



TOKİ, konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için dost eli kuruluş olmaya devam ediyor. Türkiye'nin konut ihtiyacının karşılanmasında devletin neredeyse tek girişimci ve üretici kuruluşu olduklarına vurgu yapan TOKİ Başkanı Turan, "Bu kimliğimizle milletimizin beklentilerini hayata geçirebilmek için önemli bir görevi yürütüyoruz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır 'bir dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Son 13 yılda 757 bin konut ve 8 bin 712 sosyal donatı üretim rakamına ulaştık. Yaşadığımız hain darbe girişimi ve coğrafyamızda oluşan havaya rağmen 2016 yılı geçmişi başarılar ile dolu Toplu Konut İdaresinin son 13 yılının en yüksek konut üretimini yaptığı yıldır" diye konuştu.



2015 yılının sonunda idarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediklerini söyleyen Turan, "2016 yılı içinde 60 bin konutun yapımını hedeflediğimizi beyan etmiştik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 2016 hedefimizi yukarı yönde revize ederek 60 bin rakamını 64 bine çıkardık. Bu yüksek hedefi yakalayarak bugün 2016 yılında 64 bin 822 sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz" şeklinde konuştu.



15 bin emekli TOKİ ile ev sahibi oldu



Emekli vatandaşların konut taleplerini karşılamaya yönelik, arazi üretiminde de yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini dile getiren Turan, "Türkiye'de yaklaşık 10,5 milyon emekli vatandaşımız bulunuyor. Emeklilere dönük 'İkinci Bahar' kampanyası ile konut projelerimizden emekli büyüklerimize yüzde 25 kontenjan ayırıyoruz. Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250'den başlayan taksitlerle ve İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ise 350-400'den başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz. Bu yıl 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



2016 yılında 683 sosyal donatı



Sosyal konut üretiminin yanında kamunun ihtiyaç duyduğu okul, hastane, üniversite, kamu binaları, spor tesisi ve stadyumları da inşa ettiklerini anlatan Turan, bugüne kadar toplam 8 bin 712 sosyal donatı yaptıklarını kaydetti. Turan, 2016 yılında yaptıkları sosyal donatıları ise şu şekilde sıraladı:



"2016 yılında 20 okul, 3 üniversite 10 yurt, 10 hastane, 135 ticaret merkezi, 69 cami, 13 kamu hizmet binası, 6 sosyal tesis ve bir stadyum inşa ettik. Diğer uygulamalarımız ile 2016 yılında toplam 683 adet sosyal donatı inşa ettik. Sosyal donatı yatırımlarımız 2017'de artarak devam edecek."



Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Turan, "Kampanyamız kapsamında 17 bin 150 kişi borçlarını kapatarak tapularını aldı. Kampanyaya katılan vatandaşlarımız ödedikleri 817 milyon 138 bin TL'nin 512 milyon 894 bin lirasını kişisel tasarruflarıyla kapattı. Bir diğer ifade ile borçlar 'yastık altı' birikimlerle kapatıldı. Bu durum, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.



2017 yılında yeni bir rekor kırılacak



"Milletimize 'iyilik üreten' bir kurum olarak 2017'de de vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz" diyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2017 yılında 65 bin sosyal konut inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Türkiye'nin her yerinde planlamalarını yaptıklarını vurgulayan Turan, "İnşallah bu rakamla geçmişi başarılarla dolu idaremizin 2016'da kırdığı rekoru egale ederek yeni bir rekor daha kıracağız" dedi.