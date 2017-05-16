TOKİ 151 iş yeri ile 136 konutu satışa çıkardı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 13 ilde 151 iş yeri ile 12 ilde 136 konutu 'Açık Artırma Yöntemi' ile satışa sundu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 13 ilde 151 iş yeri ile 12 ilde 136 konutu "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sundu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Açık Artırma Yöntemi" ile 13 ilde 151 iş yeri ile 12 ilde 136 konutu satışa sundu. Alıcılar Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Konya, Kütahya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneği ile sahip olabilecek. Ayrıca Ankara, Bursa, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Manisa, Nevşehir ve Samsun'da bulunan konutları ise yüzde 12, yüzde 25 peşin, 120, 180 ay vade seçenekleriyle satın alabilecekler. Kuzey Ankara Projesi kapsamındaki konutlar yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108, 120 ay vade seçenekleriyle satılacak. Açık artırma kapsamında satışa sunulan taşınmazların bazıları şöyle:

"Ankara (Kuzey Ankara Projesi) 67 konut, Ayaş'ta 2 konut. Bitlis Merkez Atatürk Mahallesi ticaret merkezinde 24 iş yeri. Çorum Alaca, Dodurga ve Kargı'da 7 iş yeri. Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu Mahallesi'nde ticaret merkezinde 5 iş yeri. Erzincan Merkez Yanlızbağ ve Yoğurtlu Beldeleri'nde 13 iş yeri. İstanbul Ataşehir'de 30 konut, Tuzla'da 3 konut. İzmir Çeşme'de 6 iş yeri. Kocaeli Çayırova'da 10 konut. Rize Merkez Hamamderesi'nde 23 iş yeri. Sakarya Sapanca'da 34, Taraklı'da 1 iş yeri. Sivas Sarkışla'da 17, Zara'da 2 iş yeri."

Açık artırma 1 Haziran 2017, saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ile Radisson Blue Hotel Şişli-İstanbul adreslerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.turyap.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

(Yağmur Yıldız / İHA)