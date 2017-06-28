Tokatspor'da Coşkundere dönemi

Spor Toto 2. Lig takımlarından Tokatspor, teknik direktör Ercüment Hülagu Coşkundere ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 2. Lig takımlarından Tokatspor, teknik direktör Ercüment Hülagu Coşkundere ile sözleşme imzaladı.

Tokatspor Yönetim Kurulu yeni sezon için prensipte anlaştığı teknik heyetle Dedeman Otel'de düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Tokatspor Kulüp Başkanı Bahri Çabuk konuşmasına şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'a başsağlığı dileyerek başladı. Titiz bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Çabuk, "Bu değerlendirmelerimiz içinde Ercüment hocamızın bizim Tokatspor'umuzun dokusuna uyacağını, bizimle beraber bu sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağına inandığımız için arkadaşlarımızla beraber karar aldık. Teklifimizi ilettik, sağ olsun bizleri kırmadı, nazik bir şekilde dinledi, araştırdı, bekledi evet kararını verdi. Biz de bayramdan sonra böyle bir imza töreni için bir araya geldik. Bizler en iyisini yapmak, Tokatspor'u iyi yerlere taşımak için buradayız. İyi yerlere taşımak için uğraşacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Teknik Direktör Ercüment Hülagü Coşkundere ise iyi bir takım olacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Sağ olsun Bahri başkan sağduyulu davrandı, bugüne geldik. Tokatspor'u önümüzdeki sene Emre hoca, Kasım hoca, Yusuf hoca ve bir de Yaşar hoca ile inşallah birlikte çalıştıracağız. Şunu söyleyebiliriz; en azından iyi oynayan, direnen, ne yaptığını bilen bir takım seyredeceksiniz. Sıfır puan ile başlıyor tüm takımlar. Her takımın olduğu gibi bizim de niyetimiz ciddi. Neden olmasın, niye yapmayalım? Başkanın zor dönemle aldığı bir süreç var. İnşallah Tokat'ın enerjisi ile inşallah iyi bir noktaya, üstlere, en azından altlarda olmayacak şekilde iyi mücadele edeceğiz. Biz inanıyoruz, bize inanın, iyi bir takım oluşturacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Teknik Direktör Ercüment Hülagü Coşkundere, sözleşmeye imza attı.

(Nurhan İçmez /İHA)