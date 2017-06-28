Tokatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerden 35 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerden 35 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta üs bölgesine yemek götüren askerleri taşıyan araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın naaşı Tokat Havalimanı'na askeri uçakla getirildi. Karşılama töreninde şehidin annesi Sevim Ağıl ile şehidin eşi Nermin Ağıl gözyaşlarına boğulurken, şehidin babası Mustafa Ağıl metanetini koruyarak 'yıkılmadık ayaktayız' diyerek mesaj verdi. Şehit babası Mustafa Ağıl,"Vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan susmaz, kahrolsun PKK. Vatan yenilmez, bölünmez, her şey vatan için, vatan sağ olsun" diye konuştu.

Şehidin naaşı havalimanından alınarak helallik alınmak üzere Fatih Mahallesi Torunoğlu Sokak'taki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında evin bodrum katına alındı. Burada şehidin tabutu açılarak yakınlarına yüzü gösterildi. Bu sırada fenalık geçirenlere acil yardım ekipleri müdahale etti. Daha sonra dualarla helallik alınarak şehidin cenazesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Şehidin annesi Sevim Ağıl, oğlunun tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Astsubay Şenel Ağıl'ın kardeşi, Astsubay Şaban Ağıl ile babası Mustafa Ağıl cenaze namazında metanetini korudu. İl Müftü Vekili Mustafa Özdemir tarafından şehidin cenaze namazı kıldırıldı. Tekbirler getirilerek şehidin naaşı Kale Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Tokat Valisi Cevdet Can, Jandarma Genel Komutanlığından Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.



ŞEHİDİN SON MESAJI: "BİZ AİLECE BU ÜLKE İÇİN SÖZDE DEĞİL ÖZDE KEFENİMİZİ GİYDİK"

Şehidin yaklaşık 3 yıl önce sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Ailemde erkek olarak babam 58 yaşında ben 33 yaşındayım kardeşim 27 yaşında büyük oğlum 6 yaşında küçük oğlum 4 aylık. Biz ailece bu ülke için sözde değil özde kefenimizi giydik. Ölmeye hazırız taviz tavizi getirir. Ne mutlu Türküm diyene" şeklindeki sözlere yer verdiği ortaya çıktı.

(Nurhan İçmez /İHA)