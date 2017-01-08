08.01.2017 16:10 Tokat'ta okullar 1 gün tatil edildi

Tokat Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Tokat Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.



Tokat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini duyurdu. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Tokat Valisi Cevdet Can'ın akşam saatlerinde başlayan kar yağışının meteorolojik verilere göre pazartesi günü devam edeceğinin bildirilmesi üzerine tatil kararı aldığı kaydedildi.



Öte yandan sabah karla karışık yağmurun akşam saatlerinde yerini kara bıraktığı Tokat'ta kar yağışı şehirler arası yollarda etkili oluyor.

