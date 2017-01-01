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Tokat'ta 'Misafirim Olur Musun?' projesi
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Tokat'ta 'Misafirim Olur Musun?' projesi

Tokat'ta özel eğitim konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, engelli çocuklarla bir gün geçirerek engellileri ve ailelerini anlamak amacıyla hayata geçirilen 'Misafirim Olur Musun' projesinin ilk adımı başarıyla gerçekleştirildi.

Tokat'ta özel eğitim konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, engelli çocuklarla bir gün geçirerek engellileri ve ailelerini anlamak amacıyla hayata geçirilen "Misafirim Olur Musun" projesinin ilk adımı başarıyla gerçekleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye Beyaz Ay Derneği Tokat Şubesi tarafından hazırlanan "Misafirim Olur Musun?" projesi kapsamında engelli çocuklar, aileleri ve il protokolü akşam yemeğinde bir araya geldi. Proje hakkında bilgi veren Türkiye Beyaz Ay Derneği Tokat Şube Başkanı Suna Arslan Köten, özel eğitim konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak ve toplumun tüm katmanlarına ulaştırmak için çocuklarla bir gün geçirerek engellileri ve ailelerini anlamak amacıyla bu projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi. Projenin ilk ayağının tamamlandığını dile getiren Köten, ikinci ayağının ise ilçe milli eğitim müdürleri, emniyet müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, Tokat milletvekilleri ile devam edeceğini ve nihai hedeflerinin ise Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanla bir engelli aileyi misafir göndermek olduğunu kaydetti.

Bir engelli çocuğu evinde misafir eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Muhammed Bayram ile geçirdiği günün kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, "Bugün üzerimdeki bütün sıkıntıları attım. Bize böyle bir güzel günü yaşattığı için Muhammed evladımıza, anne ve babasına, bizlere bu fırsatı sunan Beyazay Derneğine teşekkür ederim. Çok önemli bir proje olduğunu belirtmek istiyorum. Bu proje Türkiye'de bir ilk. İnşallah tüm Türkiye'ye mal olur. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Her şeyde insan vardır. Bu konuda engelli kardeşlerimiz, ki ben onları birer çiçek olarak görüyorum. Bu çocuklarımızın aileleriyle neler geçirdiğini daha iyi anlamış oluyoruz. O annelerin, o babaların neler yaşadığını daha iyi anlıyoruz. Onun için hepimiz kendimizi o annenin ve babanın yerine koymak suretiyle yaşananları iyi idrak etmemiz lazım" dedi.

Vali Can ise yaptığı konuşmada, "Biz biriz, birdeniz ve kardeşiz. Alem bize, biz birbirimize emanetiz. Birbirimize emanet olduğumuzu burada çok güzel ispatladık. İnşallah bu proje, tüm Türkiye'de yaygın hale gelir. Allah sizleri başarılı kılsın" diye konuştu.
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