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Tokat'ta ele geçirilen Van Gogh tablosu sahte çıktı
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Tokat'ta ele geçirilen Van Gogh tablosu sahte çıktı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda ele geçirilen ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yetim Adamlar' tablo serisi arasında yer alan 37 eserden birisi olduğu tahmin edilen eserin sahte olduğu ortaya çıktı.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda ele geçirilen ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Yetim Adamlar" tablo serisi arasında yer alan 37 eserden birisi olduğu tahmin edilen eserin sahte olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta düzenlenen operasyonda ele geçirilerek Müze Müdürlüğünde muhafaza edilen ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kayıp eseri olduğu tahmin edilen tablo, Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında incelenmek üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine gönderildi. Tablonun stil, teknik ve ikonografi gibi açılardan yapılan incelemesinde sahte olduğu anlaşıldı. Tokat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verilirken, sahte tablonun piyasada dolaşmaması için müzeye teslim edildi.

OLAY
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2015 yılında ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Yetim Adamlar" tablo serisi arasında yer alan 37 eserden birisi olduğu tahmin edilen eserin internet üzerinden satışa çıkardığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenlemişti. Ekipler İstanbul'dan Tokat'a gelen iki şahsın tarihi eser niteliği taşıyan tabloları pazarlanacağı bilgisi alınması üzerine TOKİ Köprüsü civarında durdurdukları araçta yapılan aramada 44x64 cm ebatlarında kahve renkli arka yüzünde üzerinde arma ve Mexico P997168 ibareleri, ön yüzünde metal plaka üzerinde Vincent Van Gogh Amsterdam 1882 ibareleri bulunan bir adet çerçeve, bir adet üzerinde yağlı boya yaşlı adam resmi yer alan arka kısmında Vincent Van Gogh 1882 Orphan Men Standing ibareleri yazan kaşe ve farklı ebatlarda sekiz adet mühür bulunan tablo ele geçirmişti.
(Nurhan İçmez/İHA)

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