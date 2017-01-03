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Tokat'ta bin öğrenciye enerji tasarrufu semineri
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Tokat'ta bin öğrenciye enerji tasarrufu semineri

Tokat'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında bin öğrenciye 'Enerjide Tasarruf ve Tasarruf Yöntemleri' konulu eğitim seminer verildi.

Tokat'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında bin öğrenciye "Enerjide Tasarruf ve Tasarruf Yöntemleri" konulu eğitim seminer verildi.

Türkiye'de her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla, enerji savurganlığının önlenmesi ve enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla Tokat'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) uzmanları tarafından öğrencilere enerji tasarrufu anlatıldı. Enerji verimliliği ve tasarrufu hakkında gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi için ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü proje kapsamında Tokat Halil Rıfat Paşa Ortaokulu, Gazi Osman Paşa Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu ve Şehit İbrahim Doğan Ortaokulunda yaklaşık bin öğrenciye "Enerjide Tasarruf ve Tasarruf Yöntemleri" konulu eğitim seminer verildi. Seminerlerde öğrencilere, üretimden tüketime kadar evde, okulda ve hayatın her alanında günlük yaşam konforundan herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanımı anlatıldı. Slayt eşliğinde öğrencilerin bilgilendirildiği seminerlerde enerji tasarrufu konulu video gösteri ile öğrencilere anlatılan bilgiler pekiştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde, alanında uzman ÇEDAŞ personelleri de öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürü Muhammed Akif Ertüzün, enerji tasarrufunun enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlemesi ile yapılabildiğini söyledi. Her geçen gün artan enerji ihtiyacı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynakların hızla tükendiğini dile getiren Ertüzün, "Ülkemizde son yıllarda rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artsa da, enerji temini için ayırdığımız bütçe hala ülkemizin en büyük giderlerinin başında gelmektedir. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olmamız dış ticaret açığımızın da artmasına neden olmaktadır" dedi.

"Enerji tasarrufunu sosyal sorumluluk olarak görüyoruz"

ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürü Ertüzün, dışarıdan alınan enerjinin ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturması nedeniyle, enerji tasarrufunun bir zorunluluk değil refah seviyesi yüksek ve ekonomik olarak da bağımsız bir Türkiye için sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olarak hayata geçirildiğini aktaran Ertüzün, "Enerjimizi verimli kullanmalıyız. Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçmeyi ihtiyaç olarak gördük" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde paydaşların da desteğini alarak Tokat'ta ki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programları ve resim yarışmasıyla, gelecek nesillere enerjinin nasıl etkin ve verimli kullanılması gerektiğini anlatacaklarını belirten Ertüzün, öğrencilere enerji tasarrufu bilincini aşılamayı planladıklarını kaydetti.
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