11.01.2017 10:44 Tokat'ta aç kalan kurt şehre inerek köpeğe saldırdı

Tokat'ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezinde köpeğe saldırması ve sürükleyerek götürmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tokat'ın Almus ilçesinde aç kalan kurdun ilçe merkezinde köpeğe saldırması ve sürükleyerek götürmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta iki gün süre ile devam eden kar yağışı il ve ilçe merkezlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaşırken, aç kalan yaban hayvanları şehre indi. Almus ilçesinde kent merkezine inen kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kurdun köpeğe saldırması ve sonrasında köpekle birlikte boğuşarak sürüklemesi yer aldı.

