Tokat'ta 88 kaçak mülteci yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 77'si Afgan, 11'i Pakistan uyruklu 88 kaçak mülteci yakalandı. Bölge Trafik İstasyon Amirliği D-100 karayolunda yaptığı uygulamada Çetin Karabacak (54) yönetimindeki 34 YN 9501 plakalı otobüsü durdurdu. Polisin otobüste yaptığı incelemede otobüste 11'i kadın toplam 88 mülteci bulunduğu tespit edildi. Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler otobüsle İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. (Şaban Konyar /İHA)
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