Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta merkez üssü Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokat'ta merkez üssü Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde saat 11.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, depremin ilçe merkezinde de hissedildiğini, kısa süren deprem sonucu olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.