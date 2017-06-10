Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta merkez üssü Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta merkez üssü Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Kozdere köyünde saat 11.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, depremin ilçe merkezinde de hissedildiğini, kısa süren deprem sonucu olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.

