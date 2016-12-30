Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu

Tokat'ta 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Tokat'ta 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 polisin katılımıyla 'Huzur 60' adı verilen operasyon yapıldı. Kafe ve kıraathaneler başta olmak üzere oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar arandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu çalışmaları yakından takip etti. Vatandaşlarla sohbet ederek uygulama ile ilgili düşüncelerini alan Müdür Topaloğlu, kasksız ve elinde sigara ile motosiklet kullanırken uygulama noktasında durdurulan şahsı uyardı.

Yaklaşık 120 iş yerinde yapılan uygulamada 3 bin 453 şahıs kontrol edildi. Sabit uygulamada ise trafik yönünden 665 araç kontrol edilirken 9 araca 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Bir araçta uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen plaka halinde toz madde ele geçirildi. Bir ruhsatsız tüfeğe el konulurken, 4 iş yeri hakkında ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan tutanak tutuldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakanlıktan enerji kesintilerine ilişkin açıklama
FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
300 polisle huzur operasyonu
İstanbul'da hareketli dakikalar: Çok sayıda polis sevk edildi
Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.
Kaygan yolda yolcu otobüsü tehlike atlattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
ABD, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi
ABD, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi
Anayasa değişikliği teklifinde son karar!
Anayasa değişikliği teklifinde son karar!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanlıktan enerji kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan enerji kesintilerine ilişkin açıklama
FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
300 polisle huzur operasyonu
300 polisle huzur operasyonu
İstanbul'da hareketli dakikalar: Çok sayıda polis sevk edildi
İstanbul'da hareketli dakikalar: Çok sayıda polis sevk edildi
Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.
Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi'nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.
Kaygan yolda yolcu otobüsü tehlike atlattı
Kaygan yolda yolcu otobüsü tehlike atlattı
Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
THY'nin 271 seferi iptal
THY'nin 271 seferi iptal
Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı
Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı
Hakkari Valiliğinden Yüksekova açıklaması
Hakkari Valiliğinden Yüksekova açıklaması
Bartın'da FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
Bartın'da FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
Bakan Müezzinoğlu Bursa'da ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı
Bakan Müezzinoğlu Bursa'da ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English