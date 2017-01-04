Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Tokat, Hz. Mevlana'nın sözü ile sosyal medyada gündem oldu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde '#TokataGitmekGerek' hashtagi ile başlatılan kampanya ile Tokat sosyal medyada ilk sıraya yerleşti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde "#TokataGitmekGerek" hashtagi ile başlatılan kampanya ile Tokat sosyal medyada ilk sıraya yerleşti.

Hz. Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek, çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" diye övdüğü tek şehir olan Tokat'ta sosyal medya aracılığı ile kampanya başlatıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun öncülüğünde "#TokataGitmekGerek" hashtagi ile başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede binlerce kişinin #TokataGitmekGerek paylaşımı ile kent sosyal medyada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da zirveye oturdu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın tanıtımı için #TokataGitmekGerek hashtagi ile başlatılan kampanyaya 20 binin üzerinde tweet atıldığını söyledi. Hz. Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek ,Çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" sözüne değinen Başkan Eroğlu, "Biz de buradan yola çıkarak dedik ki Tokat tarihi, doğası, kültürü, yemeği ve daha sayamayacağımız bir çok şeyi ile Tokat çok güzel bir şehir. Bu şehri daha iyi tanıtmak lazım. Tokat'a dair buradaki öz varlıklarımızı insanlara aksettirmemiz lazım diye düşündük. Sosyal medya günlük yaşantımızın en önemli argümanı haline geldi. Bu anlamda #TokataGitmekGerek hashtagi ile hem Türkiye hem de dünya gündemine oturalım dedik. Tokat Belediyesi olarak başlattığımız bu çalışma kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgi gördü" dedi.

Kosova'dan Tokat'a geldiler

Kosova'daki bir Türk kasabası olan Mamuşa'dan gelen konuklarını misafir eden Başkan Eroğlu, binlerce kilometre uzaklıktan atalarının yaşadıkları memlekete Tokat'a gelenlerin ayrıca bu günün önemine ayrı bir değer kattığını kaydetti. Başkan Eroğlu ile Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Buyar Morina günün anısına bir birilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

"Kardeşlik sınır tanımaz"

Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Buyar Morina, 2012 yılında kurulan dernek üyeleri ile "TokataGitmekGerek" sözünden hareketle Tokat'a geldiklerini ifade ederek, "Kardeşlik sınır tanımaz bizde sınırları aşarak Tokat'ımıza geldik. Başta valimiz ve başkanımız bizleri ağırladı. Gösterilen misafirpervelikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kosova'da Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Atalarının yaklaşık 400 yıl önce Tokat Mahmut Paşa Mahallesinden Kosava'da Mamuşa'ya bir örnek aile olarak yerleştirilmiş olduğunu ifade eden Morina, "Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşamamızı Allah nasip etsin. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Kosova'da Türkiyeyi temsil ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve saygılarımızı söylüyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz de sizlerin acısını paylaşıyoruz, polis ve askerimize Allah rahmet eylesin ailelerine sabır versin. Biz biriz, bir olmaya devam edeceğiz Türkiye dünya birinciliğini hak ediyor" diye konuştu.

Programda konuklara kentin sembolü olan Zambak reçelinden yapılan şerbet ikramı yapıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İlk özgün milli helikopter 2018'de göklerde olacak
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
TEOG birincisi başarısının sırrını anlattı
Fuat Çapa: 'Hedefimiz ilk 6'
Nüfus cüzdanına yanlış yazılan ismi kafetaryasına isim olarak seçince...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İlk özgün milli helikopter 2018'de göklerde olacak
İlk özgün milli helikopter 2018'de göklerde olacak
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı
TEOG birincisi başarısının sırrını anlattı
TEOG birincisi başarısının sırrını anlattı
Fuat Çapa: 'Hedefimiz ilk 6'
Fuat Çapa: 'Hedefimiz ilk 6'
Nüfus cüzdanına yanlış yazılan ismi kafetaryasına isim olarak seçince...
Nüfus cüzdanına yanlış yazılan ismi kafetaryasına isim olarak seçince...
Akü bomba gibi patladı: 1 yaralı
Akü bomba gibi patladı: 1 yaralı
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
Siirt'te taksi ve taksi duraklarına yeni düzenleme getirildi
Siirt'te taksi ve taksi duraklarına yeni düzenleme getirildi
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi
Gölpark Turizm ve Tanıtım Merkezi Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English