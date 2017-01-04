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TOFAŞ'tan yeni yılda 50 milyon avroluk yeni yatırım, 500 yeni istihdam
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TOFAŞ'tan yeni yılda 50 milyon avroluk yeni yatırım, 500 yeni istihdam

Yeni yılla birlikte 13 günlük tatile giren Tofaş Fabrikası 2017 yılında 50 milyon avroluk yatırımla 2. gövde hattı kurma kararı aldı. Egea'nın yurt içi satışlarındaki patlama ve özellikle Amerika ile Avrupa'dan gelen talepler karşısında 2 üretim bandında da değişikliğe giden fabrika, Egea modelini tek banttan, Fiorino modelini ise Doblo modeli ile birlikte aynı bantta üretme kararı aldı. Fabrikada 2 haftalık tatilde envanter ve bakım işlerinin yapılması planlıyor.

Yeni yılla birlikte 13 günlük tatile giren Tofaş Fabrikası 2017 yılında 50 milyon avroluk yatırımla 2. gövde hattı kurma kararı aldı. Egea'nın yurt içi satışlarındaki patlama ve özellikle Amerika ile Avrupa'dan gelen talepler karşısında 2 üretim bandında da değişikliğe giden fabrika, Egea modelini tek banttan, Fiorino modelini ise Doblo modeli ile birlikte aynı bantta üretme kararı aldı. Fabrikada 2 haftalık tatilde envanter ve bakım işlerinin yapılması planlıyor.

2016 yılında 386 bin aracın üretildiği Tofaş'ta yeni yılda 450 bin aracın üretilmesi hedefleniyor. Amerika'ya Dodge markasıyla satılan Egea modeline İtalya'dan da yoğun talebin gelmesi üzerine daha önce Doblo modeliyle aynı banttan üretilen Egea'nın tek banttan üretilip üretim sayısının 2 katına çıkarılması Doblo ile MSV (Fiorino) hattının birleştirilmesi ayrıca 2017 yılında 7 bin adet Linea modelinin üretilmesi planlanıyor.

2. gövde hattı kurma kararı alınan fabrikada Fiat Egea Ailesi'nin toplam yıllık üretim kapasitesi 250 bin adete çıkarılacak. Bu rakam mevcut haliyle yıllık 190 bin adetken bu konuda 50 milyon avroluk bir yatırım yapılacak. Fabrika şu an gelen talebi karşılayamadığı için bu yatırımı 2017' nin ilk çeyreğine yetiştirmek istiyor.

Fabrikanın boya bölümünde bir süredir üzerinde çalışılan ve önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacak olan teknolojiler, dünyada bir otomobil fabrikasında ilk kez seri olarak uygulanacak gelişmeleri de barındıracak. Böylece hem boya biriminde hemde fabrikanın toplam yıllık kapasitesi 400 bin adetten 450 bin adete çıkarılacak.

2017 de 500 kişilik ilave istihdam

Tofaş'ta ikinci gövde hattının devreye girmesiyle birlikte 2017 yılında yaklaşık 500 kişilik ilave istihdam da olacak. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 3. vardiyaya geçip 2 bin 500 yeni istihdam sağlayan fabrika, şu an 10 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. Yeni yılda ekibe 500 kişi daha eklenecek. Fiat Egea Projesiyle birlikte hem üretimde hem de ihracatta atağa geçen Tofaş, 2016 yılında her iki alanda liderliğe oturdu. Türkiye'deki toplam üretimde 2015-2016 yılları kıyaslandığında Tofaş'ın üretiminde yüzde 34'lük bir artış söz konusu iken Türkiye otomotiv sanayinin genelinde ise -traktör üretimi hariç yüzde 6'lık bir artış bulunuyor. Bu anlamda hem üretim hem ihracatta tüm sektörü ileri taşıyan fabrika 2017 yılında ayda 40 bin araç üretmeyi hedefliyor.

Tofaş Türkiye'de otomotiv alanında günlük 1500 adet ile en hızlı üretim yapan fabrika konumunda. 48 saniyede bir aracın üretildiği fabrika ihracat açısından bakıldığında ise Türkiye otomotiv sanayi geçen yıla oranla yüzde 12.7 oranında büyürken, aynı dönemde artan yüzde 54.5'lik yüksek ihracat oranıyla dikkat çekti. Otomotiv sanayi toplam rakamlarından Tofaş'ın ihracat adetlerini çıkarıldığında büyüme oranı yüzde 3.6'ya geriliyor. Aynı şekilde 9 ayda gerçekleşen ihracat geçen yıla oranla 1.6 milyar dolardan, 2.3 milyar dolara yükseldi. Bu da Tofaş Fabrikası'nın ihracat cirosunun dolar cinsinden yüzde 44 büyüdüğünü gösteriyor.

Yerli üretimde en yüksek satış yapan firma

Fabrikanın ürettiği Fiat markası olarak iç pazarda satılan araçların yüzde 91'i Türkiye de üretilen araçlar. Tofaş toplamı olarak değerlendirilip Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markaları da ilave edildiğinde bu oran yüzde 89 oluyor. Fabrika ihracat faaliyetleriyle ilk 9 ayda 680 milyon dolar ihracat fazlası sağlamış durumda. Yaklaşık olarak bu rakam tüm otomotiv sektörünün sağladığının yarısına denk geliyor. 2016 yılında ihracattaki adetsel artış aynı zamanda Türkiye otomotiv sanayinin ihracat fazlasına da destek sağlıyor. Otomotiv sektöründe son 10 yılda yapılan 10 milyar dolarlık yatırımın 3 milyar dolarını yani yüzde 31'ini Tofaş Fabrikası yapmış durumda. Tüm bu değerler, Türkiye'de otomotiv sektörünün ne kadar yüksek yatırım yapıldığını gösteriyor. 9'uncu ay sonu itibariyle 9.5 milyar TL'lik bir ciroya ulaşan fabrika, iki defa Türkiye'nin otomotivde en başarılı Ar-Ge'si seçildi. Fiat Egea projeleri fabrikanın yeteneklerini arttırmasına etki eden en önemli faktör olarak değerlendiriliyor.
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