17.11.2017 09:43 TOFAŞ kapılarını halka açıyor

TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, Salı gününden itibaren fabrikayı halkın ziyaretine açacaklarını söyledi. TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, Salı gününden itibaren fabrikayı halkın ziyaretine açacaklarını söyledi.

Vatandaşların bir sinemaya veya tiyatroya gider gibi internetten randevu alıp cüzi bir ücret karşılığında fabrikayı gezebileceklerini ifade eden TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, "Vatandaşlar bireysel olarak da başvurabilecek. Bilet alabilmek için bir grup veya kurumla birlikte başvurulmasına gerek yok. Bu uygulama batıdaki otomobil fabrikalarında ve Amerika'da yapılıyor. Oralardaki otomobil firmaları fabrikalarını gezdiriyorlar, halka açıyorlar. Biz de bunun benzeri uygulamayı yapacağız. Türkiye'de bu tür bir uygulama ilk ve tek. Böyle bir gezinin oluşturacağı etkiler açısından biz de çok heyecanlıyız" dedi.

TOFAŞ'ın otomobil konusunda 50 yıllık deneyiminin olduğunu ifade eden Şimşek, "TOFAŞ, teknolojisini, modernizasyonunu, üretim proseslerini ilgi duyan insanlarla paylaşmak istiyor. Otomobile ilgi duyan insanlar otomobilin üretimine de ilgi duyuyor. Biz de bundan hareketle böyle bir girişim başlattık. Şu anda talepleri almaktayız. Haftada iki gün ziyaretçilerimize fabrikanın kapılarını açacağız. Ziyaretleri ilk etapta salı ve perşembe günleri gerçekleştireceğiz. Çok zorda kalırsak ziyaret günlerinin sayısını artıracağız, artırmak da istiyoruz. Alınacak ücretleri, sosyal sorumluluk projelerimizi fonlamak için kullanacağız. 5 lira öğrenci, 10 lira tam. Hakikaten sembolik bir ücret. Batıdaki örneklerinden çok çok daha düşük" şeklinde konuştu.

Ziyarete gelen kişilerin üretim devam ettiği sırada elektrikli araçla fabrikanın birimlerini dolaşacağını ifade eden Şimşek, "Üretimi kesinlikle durdurmayacağız. Ziyarete gelenler üretim yapılırken görecek. Özellikle öğlen tatillerine, yemek molalarına dikkat ederek saatleri ayarlıyoruz. Fabrikanın çalışırken görülmesini istiyoruz. Gezilemeyecek bazı bölümler olacak. Onlar da Ar-Ge merkezi, yardımcı bölümler ve boya bölümüdür. Ama bu bölümler için gezi sırasında ekranlardan bilgi vereceğiz. Fabrika turumuz yaklaşık 1 saat sürecek" diye konuştu.

Türkiye'nin otomobil üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini ifade eden Şimşek, "2016 yılında ürettiklerimizin yüzde 73'ünü ihraç ettik. 80 farklı ülkeye ihracat rakamımız da yaklaşık 280 bin araç. Bunlar rekor sayılar. 2016 araç üretim rakamımız da 384 bin civarında ve bu da Türkiye'nin otomotiv sanayisinde üretim rekoru. TOFAŞ olarak aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) grubuna bağlı 7 markanın da distribütörlüğünü yapıyoruz. 2016 pazar payımız da yüzde 11 civarında. 2017'de bu pazar payımızı artırmış durumdayız. 450 bin adet araç üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahibiz. 2016'da 384 binlik bölümünü kullandık. 2017 yılında umuyoruz ki bu kapasitenin bir miktar daha fazlasını kullanacağız. Ticari ve binek arabalar olmak üzere günlük bin 500 araç üretiyoruz" dedi.

(Abdullah Çibir/İHA)

