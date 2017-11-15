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TOFAŞ 4. galibiyetini aldı
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TOFAŞ 4. galibiyetini aldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup D Grubu 6. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 100-84 mağlup etti. Bursa ekibi, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini elde etti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup D Grubu 6. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 100-84 mağlup etti. Bursa ekibi, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini elde etti.
TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'ndaki mücadeleye Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini kaptan Mejia ile buldu. Tony Crocker'ın üçlüğü sonrası Muhsin Yaşar ve Pierria Henry'nin sayılarıyla 5. dakikayı 12-10 önde geçen Bursa temsilcisi, Ivan Paunic, Pierria Henry ve Raymar Morgan'ın basketleriyle ilk çeyreği 26-22 önde kapattı.
İkinci periyoda hızlı başlayan taraf ise konuk ekip Ratiopharm Ulm oldu. Lewis, Benimon ve Thompson ile 11-0'lık seri yakalayan Alman temsilcisine Tony Crocker'ın üçlüğü son verirken, Sammy Mejia ve Crocker'ın sayıları 16. dakikada farkı 4'e indirdi: 35-39. Raymar Morgan'ın basket faulden kaydettiği sayılar sonrası Josh Owens'ın basketleriyle 46-44 yeniden öne geçmeyi başaran mavi-yeşilliler, Pierria Henry'nin üç sayılık basketiyle soyunma odasına 49-47 üstünlükle girmeyi başardı.
Üçüncü çeyreğe Tony Crocker ve Sammy Mejia'nın üçlükleriyle fırtına gibi başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, farkı açmaya çalışsa da Butler'in sayıları buna izin vermedi. Karşılaşmada 25. dakikayı 66-60'lık skorla önde geçen ev sahibi ekip, çeyreğin kalan bölümünde de Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Josh Owens ve Barış Ermiş'in elinden sayılar bularak son periyoda 74-67'lik üstünlükle girdi.
İki takımın da sert savunma yaparak başladığı dördüncü çeyreğin ilk dakikalarında Pierria Henry'nin sayılarıyla rakibine üstünlük kuran ve 34. dakikada durumu 85-71'e getiren TOFAŞ, Josh Owens'ın smaçlarının ardından kaptan Mejia ile bir üçlük daha bularak bitime bitime 3.43 kala farkı 16'ya çıkardı (92-76). Kalan bölümde arayı bölümde Barış Ermiş ve Henry'nin sayılarıyla sonuca giderek parkeden 100-84 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Piotr Pastusiak xx, Igor Dragojevic xx, Uros Obrknezevic xx
TOFAŞ: Raymar Morgan xx 11, Tony Crocker xx 22, Sammy Mejia xx 19, Pierria Henry xx 26, Muhsin Yaşar xx 2, Barış Ermiş xx 7, Yiğit Arslan xx, Josh Owens xx 10, Ivan Paunic xx 3, Kenny Kadji x, Caner Topaloğlu x, Kadir Bayram x
Ratiopharm ULM: Ryan Thompson xx 8, Per Guenther xx 6, İsmet Akpınar xx 2, Sean Da Butler xx 17, Isaac Fotu xx 8, Trey Lewis xxx 16, Jerrelle Benimon x 5, Toure Murry x 7, David Kraemer x 8, Luke Harangody xx 7
1. Periyot: 26-22 (TOFAŞ lehine)
Devre: 49-47 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 74-67 (TOFAŞ lehine)
(Mesut Alan - Samet Doğru /İHA)
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