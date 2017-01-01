01.01.2017 15:23 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan İstanbul'daki terör saldırısına tepki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, 'Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır' dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yılbaşı gecesi İstanbul'da meydana gelen kanlı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, masum canların kalbine sıkılan bu kurşunların tarihin en kara sayfalarında insanlık suçu olarak okunacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Acı bir yılın ardından, 2017 için huzur diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik. Ancak terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama, düşman olduğunu bildirdi. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. Türk iş dünyası adına lanetliyoruz. Terör amacı, kaynağı ne olursa olsun sadece ülkemizin değil, dünyanın da en büyük sorunudur. Bütün vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Terörün panzehiri, birlik ve beraberliktir. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Bizim ayrılmaz bir bütün olduğumuzu, sarsılmaz bir inançla birbirimize bağlı olduğumuzu ve hiçbir ölüm tehdidiyle çözülmeyeceğimizi bu terör yuvaları eninde sonunda anlayacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."

