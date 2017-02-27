TMSF Hazine'ye 500 milyon lira ödedi

TMSF, Hazine'ye 500 milyon TL karşılığı ödeme yaptığını açıkladı.
TMSF, Hazine'ye 500 milyon TL karşılığı ödeme yaptığını açıkladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Hazine'ye 22 Şubat'ta 500 milyon lira karşılığı ödeme yapıldığı açıkladı. 22 Şubat 2017 tarihinde 500 milyon lira ödeme yaptığını belirten kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "TMSF tarafından Hazine'ye 22.02.2017 tarihinde 500 milyon TL karşılığı ödeme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine'ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 254 milyon dolara ulaşmıştır".
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