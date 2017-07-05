TMSF Hazine'ye 125 milyon lira ödedi

TMSF 30 Haziran'da Hazine'ye 125 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

TMSF 30 Haziran'da Hazine'ye 125 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada Hazine'ye 30 Haziran 2017 tarihinde 125 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine'ye bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarının 12 milyar 314 milyon dolara ulaştığı belirtildi. TMSF açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "TMSF tarafından Hazine'ye 30.06.2017 tarihinde 125 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ödemeyle birlikte, Hazine'ye bugüne kadar yaptığımız toplam ödeme tutarı 12 milyar 314 milyon USD'ye ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".

